Đưa khoa học - công nghệ thành trụ cột mới trong quan hệ Việt Nam - Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều 10-9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron. Tại đây, hai nhà lãnh đạo thống nhất nhiều định hướng chiến lược, trong đó chính thức đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt nhằm tạo đột phá cho quan hệ song phương.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm chính thức Cộng hoà Pháp. Ảnh: TTXVN

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời làm sâu sắc hơn hợp tác chuyên ngành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, hai bên thống nhất tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo quân y, phối hợp đấu tranh và chia sẻ thông tin về tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên hướng tới các lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện; tập trung phát triển những ngành công nghiệp, dịch vụ có tính lan tỏa cao.

Đáng chú ý, hai nước thúc đẩy mô hình liên kết chuỗi giá trị theo hướng “công nghệ Pháp - sản xuất Việt Nam - cung ứng khu vực và toàn cầu", qua đó đưa các sản phẩm thế mạnh như công nghiệp chế biến, chế tạo và nông sản, thực phẩm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU - EVFTA); đề nghị Pháp sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo động lực mới cho các nhà đầu tư; đồng thời thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ “thẻ vàng” IUU, hỗ trợ Việt Nam phát triển nghề cá bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron hội đàm. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ tầm nhìn hướng tới tương lai, hai nhà lãnh đạo thống nhất phát huy thế mạnh của Pháp về khoa học, chính thức đưa khoa học - công nghệ trở thành trụ cột mới, then chốt trong quan hệ song phương. Trọng tâm hợp tác tập trung vào hàng không vũ trụ, khoáng sản thiết yếu, công nghệ lượng tử, năng lượng sạch, nghiên cứu phục vụ phát triển bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học vũ trụ, chuyển giao và làm chủ công nghệ; hỗ trợ Việt Nam từng bước phát triển công nghệ lượng tử. Hai bên cũng thống nhất phát huy tiềm năng các lĩnh vực hợp tác truyền thống, chuyển sang các mô hình liên kết bao trùm, hiệu quả hơn.

Phía Pháp khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng thống Emmanuel Macron cũng cho biết, Pháp sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, cung cấp thêm tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thúc đẩy hợp tác sâu rộng về y tế, giáo dục - đào tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp hội nhập sâu rộng, phát triển vững mạnh; có cơ chế phát huy tiềm năng của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học Việt Nam, vừa đóng góp cho sở tại vừa thúc đẩy quan hệ hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Tổng thống Emmanuel Macron đánh giá cao những nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La về đề cao luật pháp quốc tế và phát huy chủ nghĩa đa phương. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt tại Liên hợp quốc và trong khuôn khổ ASEAN - EU.

Về vấn đề trên biển, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, thương mại không bị cản trở và quyền qua lại vô hại ở Biển Đông và trên toàn thế giới; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron chứng kiến lễ ký kết, trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành hai nước trong các lĩnh vực an ninh, y tế, hàng không vũ trụ, khoa học - công nghệ, khoáng sản thiết yếu..., thể hiện chiều sâu và tầm vóc ngày càng mở rộng của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron chứng kiến Lễ trao văn kiện và thoả thuận hợp tác giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN