Ngày 10-9 (giờ địa phương), tại Phủ Thủ tướng Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sébastien Lecornu khẳng định Pháp luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; Pháp là cửa ngõ của Việt Nam vào Liên minh châu Âu (EU), còn Việt Nam là cửa ngõ của Pháp với ASEAN.

Về các định hướng trọng tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động Việt Nam - Pháp giai đoạn 2026-2028; tiếp tục củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và phòng, chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức.

Hai bên mong muốn thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: TTXVN

Về kinh tế, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), đưa kim ngạch thương mại hai chiều tiếp tục tăng trưởng theo hướng cân bằng thông qua việc mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm mà mỗi bên có thế mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận xét, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác; nếu cùng quyết tâm, hai bên hoàn toàn có thể tạo thêm đột phá, đưa hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Hai bên cũng thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng trong những lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không - vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch, khoáng sản thiết yếu; đồng thời làm sâu sắc hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, kết nối địa phương và phát huy trụ cột mới về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh thiện chí của Pháp trong hợp tác tài chính, đường sắt và khoa học - công nghệ. Về hàng không - vũ trụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Pháp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ và mời tham dự; cho rằng trên nền tảng hợp tác tốt về khai thác, vận hành vệ tinh, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực này.

Liên quan “thẻ vàng” IUU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản Việt Nam. Thủ tướng Sébastien Lecornu khẳng định sẽ ủng hộ Việt Nam trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU và danh sách không hợp tác về thuế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: TTXVN

Trao đổi về tình hình quốc tế, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về đề cao chủ nghĩa đa phương, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; tôn trọng và giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập tốt và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc.

Theo TTXVN