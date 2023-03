Đức đạt mục tiêu giảm phát thải trong năm 2022

Theo Cơ quan Môi trường Liên bang Đức, mức phát thải của nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm 1,9% trong năm 2022 so với năm trước đó.

Tổng cộng, Đức thải ra môi trường 746 tỷ tấn khí nhà kính trong năm 2022, ít hơn 10 tấn so với mục tiêu đã đặt ra cho cả năm. Mức phát thải chung của Đức vẫn giảm, dù phát thải trong lĩnh vực năng lượng tăng do nước này phải quay lại sử dụng các nhà máy điện than để ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.

Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu khí hậu đề ra đến năm 2030, Đức phải có mức phát thải giảm mỗi năm là 6%, trong khi trung bình hàng năm tính từ năm 2010, Đức đạt mức giảm phát thải là 2%. Năm 2022, Đức cũng ghi nhận kỷ lục 20,4% năng lượng được sản xuất từ các nguồn tái tạo như mặt trời và gió. Giám đốc Cơ quan Môi trường Liên bang Đức Dirk Messner nhấn mạnh nước này cần tăng mạnh tốc độ mở rộng ngành năng lượng tái tạo để đạt các mục tiêu khí hậu đến năm 2030.