Đừng để người dân ngại đến cơ quan nhà nước

Thế nhưng, khi bà T.N. đến UBND địa phương nơi cư trú để nhờ hướng dẫn ký xác nhận các hồ sơ, cán bộ tiếp bà xem qua giấy tờ rồi hờ hững nói: cái này mang về khu phố ký, chứ ở đây không có xác nhận các giấy tờ này. Dù bà T.N. cố gắng giải thích đã làm theo hướng dẫn của phía ngân hàng nhưng người cán bộ chỉ nói thêm: “Tôi nói nãy giờ chị không hiểu sao?”. Nghe cán bộ nói vậy, bà T.N ngại ngần không dám hỏi thêm câu nào.

Ở một cuộc họp nhân dân khu phố, sau khi phổ biến một số nội dung, anh công an khu vực hỏi: “Điều tôi nói, bà con có hiểu không?”. Sau vài phút im lặng, một bác lớn tuổi đứng lên phát biểu: “Điều cán bộ tuyên truyền, trước khi vào cuộc họp chúng tôi có đọc trên giấy nên có lẽ ai cũng hiểu. Ở buổi họp này, chúng tôi muốn nghe thêm những thông tin về tình hình an ninh trật tự ở khu dân cư, được cán bộ hướng dẫn cách ứng phó một số tình huống mất an toàn trong khu phố”.

Ngoài nội dung trên, bác cũng nhắc cán bộ công an khu vực câu chuyện ngày 2-9-1945, khi đứng ở Quảng trường Ba Đình đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác Hồ có hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” chứ Bác không hỏi: “Tôi nói đồng bào có hiểu không?”. Lời góp ý nhận được một tràng vỗ tay của bà con khu phố đang tham dự cuộc họp, cùng lời xin lỗi từ người công an khu vực trẻ tuổi.

Đâu đó trong cuộc sống, có lẽ chúng ta bắt gặp thái độ thờ ơ, lời nói vô cảm từ một vài cán bộ, công chức. Chính điều này khiến không ít người dân ngại bước chân đến cửa cơ quan nhà nước. Sinh thời, Bác Hồ từng nói căn bệnh mà cán bộ, đảng viên dễ mắc phải là tình trạng tưởng mình ở trong cơ quan nhà nước thì là “thần thánh” rồi lúc nào cũng tỏ thái độ kiêu ngạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: cán bộ là công bộc của dân. Thế nhưng, thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức chưa thực hành và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người vào công việc hàng ngày.

Tại cuộc họp về thi đua khen thưởng ở quận Bình Thạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ từng nhắn nhủ, các đồng chí được tuyên dương, khen thưởng trong phong trào thi đua và cả cán bộ, công chức đang làm việc phải làm sao để người dân không ngại khi đến cửa cơ quan nhà nước. Nhất là cán bộ trực tiếp tiếp dân cần có thái độ, cách nói năng hòa nhã, cách ứng xử đúng mực để dân tin mỗi cán bộ là công bộc của nhân dân.

HỒNG HẢI