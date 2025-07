Khảo sát vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã đảo Thạnh An

Sáng 16-7, đoàn đại biểu Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến khảo sát tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 tại 4 xã: Thạnh An, Cần Giờ, Bình Khánh và An Thới Đông.

Trước khi làm việc, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác.

Đồng chí Đặng Minh Thông dâng hương tại đền thờ Anh hùng liệt sĩ Chiến khu Rừng Sác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại xã đảo Thạnh An, đoàn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó đến thăm gia đình liệt sĩ Nguyễn Tấn Tài nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đồng chí Đặng Minh Thông gửi lời chúc sức khỏe, an vui đến thân nhân liệt sĩ và khẳng định, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã sẽ được giao nhiều chức năng, nhiệm vụ lớn hơn. Thành phố sẽ có chính sách đầu tư, chăm lo phát triển xã đảo tốt hơn.

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM Đặng Minh Thông thăm hỏi gia đình Liệt sĩ Nguyễn Tấn Tài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Mô hình chính quyền mới vận hành ổn định

Báo cáo với đoàn, đồng chí Huỳnh Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thạnh An cho biết, từ ngày 1-7-2025, xã đã hoàn tất việc phân công, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức theo mô hình mới; đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hành chính công. Các nền tảng số phục vụ quản lý văn bản, họp trực tuyến, chia sẻ dữ liệu… được triển khai linh hoạt.

Hiện xã Thạnh An có 49 cán bộ, công chức và 20 người hoạt động không chuyên trách. Về cơ sở vật chất, do chưa thể sắp xếp trụ sở tập trung, xã tạm thời bố trí trụ sở làm việc rải rác tại các cơ sở đã xuống cấp như nhà văn hóa ấp Thạnh Bình làm trụ sở Đảng ủy xã; UBND xã cũ tiếp tục được sử dụng cho HĐND và UBND xã mới; Trụ sở Công an xã cũ được sử dụng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã…

Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM khảo sát Tổ Phục vụ hành chính công của xã Thạnh An. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau phân cấp, xã Thạnh An đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 45 hồ sơ thủ tục hành chính. Tổ Phục vụ hành chính công được thành lập, bố trí cán bộ phụ trách đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ người dân, đảm bảo không gián đoạn.

Về nền tảng số, hiện các hệ thống phần mềm quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, hộp thư công vụ… đã được cấp hàng chục tài khoản, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, một số hệ thống vẫn đang trong quá trình cấu hình và hoàn thiện.

Theo lãnh đạo xã Thạnh An, Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 19 và 20-8-2025. Các tiểu ban phục vụ đại hội đã được thành lập. Hiện xã đang triển khai lấy ý kiến góp ý đảng viên, nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị.

Lãnh đạo xã Thạnh An kiến nghị UBND TPHCM phân cấp, phân quyền cho UBND xã làm chủ đầu tư các dự án do xã cũ làm chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công; Sở KH-CN sớm triển khai phần mềm quản lý văn bản cho Ủy ban MTTQ xã; bố trí kinh phí nâng cấp hạ tầng CNTT như đề xuất; chấp thuận chủ trương xây dựng mới trụ sở UBND xã Thạnh An trên khu đất mới với quy mô phù hợp quy hoạch và nhu cầu sử dụng. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương đưa cù lao Phú Lợi ra khỏi ranh rừng phòng hộ và triển khai đồ án chi tiết xây dựng.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi làm việc với xã Thạnh An. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xây dựng Thạnh An theo mô hình xã xanh, thông minh

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong suốt quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau 16 ngày đi vào hoạt động. Dù còn gặp nhiều khó khăn về giao thông, điều kiện ăn ở, cơ sở vật chất, song tập thể cán bộ, công chức tại đây đã từng bước khắc phục, vượt qua và triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao, trong đó có công tác chuẩn bị cho đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp...

Về định hướng lâu dài phát triển xã đảo, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông nhấn mạnh việc xây dựng Thạnh An theo mô hình xã xanh, xã thông minh. Đồng chí yêu cầu địa phương phải có các đề án cụ thể, gắn với các vấn đề như thu gom xử lý rác thải, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế sinh thái, kết hợp với bảo tồn. Đồng chí cũng lưu ý cần xúc tiến các bước chuẩn bị quy hoạch để phát triển trung tâm dịch vụ hậu cần cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, trong đó quy hoạch là bước đột phá cần thực hiện sớm.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị, đồng chí Đặng Minh Thông cho biết sẽ báo cáo với Thường trực Thành ủy TPHCM hỗ trợ địa phương giải quyết những vấn đề cấp bách, tạo đà cho Thạnh An phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

CẨM NƯƠNG