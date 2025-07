Những gì liên quan trực tiếp đến người dân thì phải thực hiện tận tâm, tận lực

Chiều 16-7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà tỉnh Nghệ An đã đạt được trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, Nghệ An là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả việc hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập đảng bộ xã, phường trực thuộc tỉnh. Tỉnh đã thống nhất nhận thức, tổ chức thực hiện bài bản, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị và trong nhân dân. Bộ máy tổ chức đã được tinh gọn hợp lý; công tác tư tưởng, tổ chức, sắp xếp cán bộ được triển khai đồng bộ, khoa học; giải quyết tốt chính sách cán bộ. Đặc biệt, tỉnh đã bước đầu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở cơ sở theo hướng linh hoạt, kịp thời, đảm bảo nguyên tắc "không để trống trận địa, không để đình trệ, gây khó khăn cho nhân dân”; đảm bảo tốt an ninh, an toàn; đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo đều tin tưởng, đồng thuận và tích cực hưởng ứng các chủ trương mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận cuộc làm việc

Trong thời gian tới, với tinh thần chủ động và khí thế cao, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm đối với tỉnh Nghệ An, đặc biệt phải quyết tâm thực hiện tốt các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm: Kết luận số 174-KL/TW về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp; Kết luận số 177-KL/TW về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả và Kế hoạch số 56-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp.

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; trong đó cần gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm sâu sắc, thiết thực đến việc triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, đặc biệt là những chính sách đang được nhân dân quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc

Đối với Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt tinh thần chủ động, cập nhật, tích hợp kịp thời những điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương, nhất là sau các Hội nghị Trung ương tới đây vào dự thảo báo cáo chính trị và các văn kiện liên quan. Cùng với đó, công tác nhân sự phải thể hiện rõ tinh thần đổi mới, đột phá phù hợp với yêu cầu nhiệm kỳ mới; trong đó, cần chú trọng đến các lĩnh vực hẹp, chuyên sâu cần ưu tiên đột phá như: Khoa học - công nghệ, văn hóa, giáo dục; những đối tượng cần tạo điều kiện phát triển như cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; bảo đảm lớp kế cận, kế thừa, có sự phát triển hợp lý theo độ tuổi, lĩnh vực, giới tính, vùng miền.

Đặc biệt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương lưu ý, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp xã. Quá trình tổ chức phải đảm bảo nguyên tắc, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nội bộ; sau đại hội tổ chức đảng phải mạnh hơn trước. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý một số nội dung để tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 và đại hội MTTQ các cấp.

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Nghệ An tại cuộc làm việc

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Trung ương hướng về tỉnh, hướng về xã, phường. Tỉnh cũng phải hướng về xã, phường. Tất cả chúng ta đều phải hướng về cơ sở, giải quyết ở cơ sở” với tinh thần, tư tưởng xuyên suốt, ưu tiên hàng đầu là chăm lo tốt hơn cho nhân dân. Những gì liên quan trực tiếp đến người dân thì phải thực hiện tận tâm, tận lực; không để phiền hà, sách nhiễu; không để nhân dân phải than phiền.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm và hành động của tỉnh Nghệ An trong việc cụ thể hóa các chủ trương lớn của Trung ương vào cuộc sống. Đồng thời, bày tỏ niềm tin và kỳ vọng tỉnh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để vừa mẫu mực về phát triển văn hóa, vừa là một cực tăng trưởng tầm quốc gia như Tổng Bí thư Tô Lâm kỳ vọng, nhắn nhủ.

DUY CƯỜNG