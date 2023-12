Dùng kỹ thuật dệt cổ khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường

Để giải quyết “cơn đau đầu” này, Su Pittams và Anneli Strutt, sống tại TP Sydney (Australia), đã mang kỹ thuật dệt cổ xưa trở lại để giải quyết một vấn đề hiện đại. Theo đó, họ đã mở một xưởng dệt, sử dụng máy dệt cổ xưa (ảnh) để dạy mọi người cách dệt vải, với hy vọng nhiều người sẽ có cảm hứng để tái sử dụng quần áo cũ. Chủ yếu sử dụng sợi áo thun từ những gì còn sót lại của nhà máy để dạy học viên thực hành, Su cho biết, họ đang tìm nguồn cung ứng các loại vải dệt dư thừa, không được sử dụng tại địa phương để tái sử dụng.

Giáo sư Alice Payne của Trường Thời trang và dệt may RMIT cho rằng, khi vứt bỏ quần áo, người tiêu dùng đang thải bỏ những nguồn tài nguyên, nguyên liệu có thể được sử dụng cho những việc khác. “Giữ được các chất liệu càng lâu, về tổng thể sẽ càng tốt vì làm giảm tác động môi trường mà ngành may mặc gây ra”, Giáo sư Payne nói. Australia là nước tiêu thụ hàng dệt may bình quân đầu người lớn thứ hai trên thế giới. Trung bình, một người Australia sẽ mua khoảng 15kg quần áo mới mỗi năm. Họ cũng sẽ thải bỏ khoảng 10kg quần áo, góp phần tạo ra hơn 200.000 tấn hàng dệt may bị vứt bỏ mỗi năm.

MINH CHÂU