Đường hoa Tết phường An Phú Đông - Xuân Bính Ngọ 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10-2 đến ngày 16-2 (nhằm ngày 23 đến ngày 29 tháng Chạp âm lịch) trên tuyến đường Thạnh Lộc 19 (từ đường Hà Huy Giáp kéo dài đến sông Sài Gòn).

Vị trí Đường hoa nằm ở khu vực các khu phố 42, 44, 48, 49, 53, 54, 55, 56. Đây sẽ là nơi trưng bày, mua bán các loại hoa tươi, hoa kiểng, mai, đào, cây cảnh, các sản phẩm trang trí ngày Tết… để người dân trên địa bàn và các phường lân cận đến mua sắm, tham quan, thưởng lãm hoa kiểng, tạo điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi, du xuân.

Hoạt động của Đường hoa Tết góp phần làm đẹp không gian và cảnh quan đô thị, lan tỏa nét đẹp văn hóa đón Tết cổ truyền dân tộc, gắn kết cộng đồng dân cư chặt chẽ hơn, thúc đẩy giao lưu kinh tế địa phương, giúp đem đến không khí vui đón tết ấm áp, phấn khởi, tràn đầy năng lượng tích cực với nhiều hy vọng tốt đẹp trong năm mới cho nhân dân đang sinh sống trên địa bàn phường

Đường hoa Tết phường An Phú Đông - Xuân Bính Ngọ 2026 là một trong các hoạt động văn hóa xã hội ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền và các đoàn thể địa phương đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong năm mới 2026 .

THÚY BÌNH