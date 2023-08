Epson công bố sự hợp tác với MC Khánh Vy

MC Khánh Vy sẽ là nghệ sĩ đồng hành cùng dòng sản phẩm đột phá của hãng, dòng máy in phun màu Epson EcoTank với rất nhiều cải tiến cách mạng trong lĩnh vực máy in màu.

Đây cũng là dòng máy được tích hợp công nghệ in không nhiệt, giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững nhờ cấu tạo đơn giản, tối ưu hơn các dòng máy thông thường, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng in ấn ấn tượng, phù hợp cho các nhóm đối tượng văn phòng, công sở, sinh viên.

Epson đã không ngừng cải tiến dòng máy in phun màu EcoTank với công nghệ In không nhiệt tiên tiến, không gây tiêu hao năng lượng chỉ với 12-20W điện cho một tờ giấy in màu thành phẩm. Bài toán chi phí được giải quyết triệt để với khả năng in lên đến 7.500 trang màu chỉ với một bộ mực và sản phẩm còn có chính sách bảo hành lên đến 2 năm giúp người dùng yên tâm sử dụng máy.