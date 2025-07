Ngành xây dựng trở thành mục tiêu tấn công mạng

Tấn công mạng đang nhắm vào lĩnh vực xây dựng tại Đông Nam Á

Ngành xây dựng luôn là một trong những yếu tố chính quyết định sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Tại Đông Nam Á, ngành này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến đạt 6,2% trong giai đoạn từ 2024 đến 2028.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ số như AI và tự động hóa mang lại nhiều cơ hội lớn, giúp tối ưu các hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng này cũng đi kèm không ít rủi ro an ninh mạng. Dữ liệu mới nhất của Kaspersky vào quý 1 năm 2025 cho thấy, các vụ tấn công vào máy tính được sử dụng trong hệ thống điều khiển công nghiệp (ICS) tại các công trình xây dựng và nhà máy, đang gia tăng. Mặc dù phần lớn đã được hệ thống công nghiệp ngăn chặn thành công.

So với mức trung bình toàn cầu, dữ liệu tại khu vực Đông Nam Á cho thấy, tỷ lệ máy tính ICS bị mã độc tấn công trong một số ngành dưới đây cao hơn đáng kể, tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều đã được ngăn chặn thành công. Đông Nam Á đứng thứ hai toàn cầu về tỷ lệ ngăn chặn các đối tượng độc hại ở máy tính ICS, với tỷ lệ 29,1%.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) của Kaspersky chia sẻ: “Từ năm 2025 trở đi, thiết bị công nghiệp kỹ thuật số có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng do hạn chế từ những biện pháp bảo mật lỗi thời. Việc các cơ sở hoạt động từ xa phụ thuộc vào thiết bị mạng giá rẻ là điểm yếu rất dễ bị kẻ xấu khai thác. Do đó, mục tiêu cấp thiết nhất hiện nay là cập nhật lại hệ thống an ninh mạng cho các công nghệ cũ. Quan trọng hơn hết, các doanh nghiệp cần nhìn nhận hạng mục an ninh mạng một cách nghiêm túc hơn. Đây không chỉ là chi phí mà còn là khoản đầu tư thiết yếu nhằm bảo đảm mọi hoạt động của doanh nghiệp được diễn ra liên tục.

Để giảm thiểu rủi ro và tăng cường phòng vệ trước các mối đe dọa ICS, chuyên gia Kaspersky khuyến nghị: Thường xuyên đánh giá an ninh hệ thống Công nghệ Vận hành (Operational Technology) để kịp thời phát hiện và loại bỏ các lỗ hổng an ninh mạng; Thiết lập quy trình đánh giá và phân loại lỗ hổng liên tục, đặt nền móng cho việc quản lý lỗ hổng an ninh mạng hiệu quả. Ứng dụng Giải pháp chuyên biệt như Kaspersky Industrial CyberSecurity sẽ hỗ trợ hiệu quả với hướng dẫn hành động thiết thực - những thông tin mà doanh nghiệp thường ít khi tìm thấy đầy đủ trên các nguồn công khai…

KIM THANH