Ford Việt Nam đạt kỷ lục bán hàng 2025, vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc quan trọng của Ford Việt Nam khi thương hiệu vừa kỷ niệm 30 năm hiện diện tại thị trường, vừa ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi hoạt động tại Việt Nam. Đặc biệt, Ford Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 08-01-2026, ghi nhận những thành tích trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, an sinh xã hội và đóng góp cho phát triển kinh tế cả nước.

Ở phân khúc SUV cỡ trung, Ford Everest luôn là giải pháp chọn của nhiều gia đình.

“Những thành tựu trong năm 2025 là minh chứng cho niềm tin mà khách hàng Việt Nam đã dành cho Ford trong suốt 30 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ và con người để đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm tới” - ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, chia sẻ.

Các dòng xe chủ lực khẳng định vị thế dẫn đầu phân khúc

Ford Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng khi liên tục phá kỷ lục năm với doanh số 50.450 xe, tăng 20% so với năm 2024, chiếm 8,6% thị phần, phản ánh sự nhất quán trong chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.

Ba trên bốn dòng xe chủ lực của Ford dẫn đầu các phân khúc tham gia. Ở phân khúc bán tải, Ford Ranger đạt 18.692 xe, tăng gần 7% so với năm 2024 và chiếm 68% thị phần phân khúc. Ford Ranger tiếp tục là lựa chọn của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhờ khả năng vận hành bền bỉ, thiết kế mạnh mẽ và các tính năng hỗ trợ lái ưu việt.

Trong phân khúc SUV cỡ trung, Ford Everest ghi nhận 13.056 xe, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm 73% thị phần. Mẫu xe đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều gia đình với không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành ổn định.

Trong mảng xe thương mại, Ford Transit đạt 5.761 xe, chiếm 74% thị phần xe thương mại và tăng gần 15% so với cùng kỳ, khẳng định sự tin tưởng của các doanh nghiệp vận tải và lữ hành.

Ford Territory đứng thứ 2 trong phân khúc với 12.786 xe, tăng 57% so với cùng kỳ và chiếm 17% thị phần phân khúc. Tính đến nay, đã có 30.000 xe Territory đã được khách hàng Việt Nam lựa chọn, phản ánh mức độ phù hợp của mẫu xe này với nhóm khách hàng trẻ và các gia đình trẻ.

Mustang Mach-E – mẫu SUV điện hiệu năng cao

Bên cạnh đó, việc giới thiệu Mustang Mach-E – mẫu SUV điện hiệu năng cao – vào nửa sau của năm 2025 đã đánh dấu bước tiếp theo trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của Ford tại Việt Nam. Mach E mang đến cho khách hàng sự kết hợp tuyệt vời của khả năng vận hành mạnh mẽ mà êm ái, chất lượng lái tuyệt vời và thiết kế hiện đại đúng chất Mustang.

Khách hàng làm trung tâm

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Ford Việt Nam liên tục đưa ra các sáng kiến về dịch vụ để nâng tầm trải nghiệm, đặt khách hàng làm trung tâm.

Trong năm 2025, Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí được mở rộng tại TP Hồ Chí Minh, phục vụ hơn 8.000 khách hàng. Bên cạnh đó, các dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn toàn cầu như bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, bảo dưỡng nhanh 60 phút, nhận và giao xe tận nơi, cùng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tại đại lý được Ford triển khai mạnh mẽ.

Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí của Ford Việt Nam

Ứng dụng Ford tiếp tục được phát triển như một nền tảng kết nối giữa khách hàng và phương tiện, hỗ trợ quản lý xe, đặt lịch dịch vụ và theo dõi quá trình sử dụng. Trong năm 2025, mạng lưới 56 đại lý và chi nhánh ủy quyền trên toàn quốc tiếp tục được củng cố, đồng thời từng bước triển khai tiêu chuẩn đại lý mới Ford Signature 2.0, hướng tới việc kết nối trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp trong hành trình khách hàng.

Trong hành trình 30 năm tại Việt Nam, Ford không chỉ xây dựng niềm tin bằng sản phẩm và dịch vụ, mà còn bằng các chương trình hỗ trợ cộng đồng được triển khai thường xuyên và nhất quán.

Thông qua sáng kiến toàn cầu “Cùng nhau xây đắp”, Ford Việt Nam cùng mạng lưới nhân viên, đại lý và các câu lạc bộ chủ xe đã triển khai hoạt động hỗ trợ tại một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như Hà Tĩnh, Huế, Gia Lai (Bình Định), Cao Bằng… và các khu vực khác. Các hoạt động bao gồm trao tặng nhu yếu phẩm và trang thiết bị cứu hộ, cải thiện một số hạng mục trường học và hạ tầng cộng đồng, đồng thời tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, an toàn giao thông và ứng phó khẩn cấp cho người dân địa phương. Nhiều hoạt động ghi nhận sự tham gia trực tiếp của cộng đồng chủ xe Ford.

NH.NG