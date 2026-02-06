Thông tin kinh tế

Mondelez Kinh Đô viết tiếp câu chuyện sum vầy với thông điệp “Thấy Kinh Đô là thấy tết”

Bước vào mùa Tết 2026, Mondelez Kinh Đô tiếp tục lan tỏa thông điệp “Thấy Kinh Đô là thấy tết”, thể hiện qua câu chuyện về một góc nhìn mới của sum vầy – nơi tết không bị giới hạn bởi không gian, khoảng cách hay hoàn cảnh sống, mà được tạo nên từ sự kết nối và sẻ chia giữa con người với con người.

Tinh thần sum vầy và sẻ chia của chiến dịch được tiếp nối khi Kinh Đô đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha, nơi những giá trị gia đình Việt được khắc họa qua các hành trình kết nối đời thường, chân thật và giàu cảm xúc. Từ bữa cơm chung, chuyến đi giản dị đến những cuộc trò chuyện ấm áp giữa những con người xa lạ, chương trình khắc họa hình ảnh tết được tạo nên từ sẻ chia và gắn kết, đồng điệu trọn vẹn với tinh thần “ở đâu có sẻ chia, ở đó có tết” của Kinh Đô.

Để lan tỏa hơn nữa thông điệp yêu thương và sum vầy mùa tết, Mondelez Kinh Đô tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Chuyến xe hạnh phúc” do Saigon Co.op tổ chức, hỗ trợ hơn 900 phần quà tết và suất ăn trên các chuyến xe khởi hành về quê đón tết. Xuyên suốt chương trình, những phần quà mang thương hiệu Kinh Đô được trao tận tay cho bà con khó khăn như lời chúc sum vầy, tiếp thêm sự ấm áp cho các chuyến đi.

THUỶ HƯƠNG

