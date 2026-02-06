Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác, ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard

Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard - thẻ Mastercard đầu tiên liên kết với Shopee tại Việt Nam.

Hợp tác nhằm thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và hỗ trợ phát triển nền kinh tế số. Quan hệ hợp tác giữa Mastercard và Shopee Việt Nam hướng đến phát triển các chương trình thẻ tích hợp ưu đãi trực tiếp vào hành trình mua sắm, qua đó khuyến khích thói quen thanh toán số và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Thông qua hợp tác, người dùng Shopee có thể tiếp cận các ưu đãi thẻ thiết kế riêng, quyền lợi khách hàng thân thiết khi thanh toán bằng Mastercard tích hợp với Shopee VIP và Shopee Xu, cùng trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và an toàn. Hợp tác cũng mở ra cơ hội tăng trưởng cho nhà bán hàng và thương hiệu thông qua các chương trình marketing đồng thương hiệu.

Thẻ VPBank S Rewards Mastercard cung cấp một năm Shopee VIP miễn phí, nhận thưởng Shopee Xu lên đến 12% cho giao dịch đủ điều kiện trên Shopee và ưu đãi chào mừng lên đến 300.000 đồng, đồng thời cho phép tích lũy và sử dụng Shopee Xu thông qua chi tiêu hàng ngày.

