Người dân Thành phố Cần Thơ xa quê họp mặt mừng xuân

Tại buổi họp mặt, người dân xa quê có dịp ngồi lại cùng nhau để dùng bữa cơm thân mật ngày cuối năm, được lãnh đạo thành phố thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quê nhà. Đặc biệt, những phần quà đong đầy tình cảm đã được gửi trao nhau trong dịp cuối năm.

Ban chấp hành lâm thời Hội Đồng hương Thành phố Cần Thơ ra mắt

Chiều 7-2, tại TPHCM, Hội đồng hương Thành phố Cần Thơ tại TPHCM đã tổ chức họp mặt truyền thống đón mừng xuân Bính Ngọ 2026.

Ủng hộ xe đưa đón người dân Cần Thơ khám bệnh tại TPHCM

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ, cùng các doanh nghiệp, người dân, sinh viên, công nhân quê hương Cần Thơ đang sinh sống, lao động và học tập tại TPHCM.

Trong không khí ấm áp, thân tình, Chủ tịch Hội Đồng hương Thành phố Cần Thơ tại TPHCM Nguyễn Thị Như Thủy chia sẻ, những năm qua, Hội đồng hương Thành phố Cần Thơ (trước đây là Hội đồng hương Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang) tại TPHCM là “mái nhà” chung ấm áp, nghĩa tình, tập hợp, đoàn kết hàng chục ngàn người dân quê Cần Thơ xa quê; là cầu nối, là nơi chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ đồng hương xa quê vượt qua khó khăn.

Trao học bổng đến sinh viên xa quê

Hội cũng là nơi tập hợp các đơn vị, doanh nghiệp, những người con xa quê để cùng chung tay thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại quê nhà.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào, bày tỏ niềm vui khi tham dự buổi họp mặt đầu tiên của Hội đồng hương Thành phố Cần Thơ sau khi hợp nhất. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào cũng chia sẻ tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh nhà. Theo đồng chí, kết quả trên không thiếu vai trò quan trọng của những người con xa quê đã luôn quan tâm, ủng hộ góp phần phát triển kinh tế, từng bước nâng cao mức sống cho người dân.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào biểu dương và tri ân những tình cảm quý báo luôn hướng về quê hương của các tổ chức, cá nhân, các cô, chú, anh, chị, em đồng hương trong thời gian qua. Nhân dịp năm mới, đồng chí gửi lời chúc mừng một năm thành đạt, an khang thịnh vượng, năm mới đạt nhiều thành công đến người dân tỉnh nhà đang sinh sống xa quê hương.

Người dân xa quê họp mặt cuối năm

Tại buổi họp mặt, người dân xa quê đã có dịp ngồi lại cùng nhau để dùng bữa cơm thân mật ngày cuối năm, xem các tiết mục văn nghệ với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng Xuân mới. Đặc biệt, được nhận những phần quà nghĩa tình từ quê nhà do lãnh đạo tỉnh trao tặng.

Buổi họp mặt đã ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Hội Đồng hương Thành phố Cần Thơ tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Như Thủy được tín nhiệm, tiếp tục làm Chủ tịch Hội. Hội Đồng hương Thành phố Cần Thơ cũng công bố thành lập các Câu lạc bộ: Bác sĩ, Doanh nhân, Công nhân, Nghệ sĩ và xây dựng Quỹ học bổng Hội Đồng hương Thành phố Cần Thơ. Dịp này, Hội đã trao 300 suất học bổng, 300 phần quà đến sinh viên và công nhân xa quê. Công ty TNHH Đẳng cấp Đồng bằng Sông Cửu Long (Mekong Pro) – Hiệp hội xe cũng hỗ trợ 3 chuyến xe để công nhân, sinh viên về quê đón tết. Cùng với đó, tặng gói hỗ trợ xe đưa – đón người dân quê Cần Thơ hoàn cảnh khó khăn đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện tại TPHCM. Trị giá trao tặng khoảng 1 tỷ đồng.

THÁI PHƯƠNG