Gần 400 giảng viên, học viên An ninh nhân dân cùng ăn, cùng ở và cùng làm với người dân

Ngày 8-8, tại TPHCM, Trường Đại học An ninh nhân dân (ANND), Bộ Công an tổ chức lễ xuất quân chiến dịch hành quân xanh “Dấu chân An ninh tình nguyện” năm 2024 cho gần 400 cán bộ, giảng viên và học viên Khóa D31 về địa bàn các xã thuộc huyện Tân Phú (Đồng Nai).