Gần 600 học viên cảnh sát đồng diễn trống hội tại sân Hàng Đẫy

Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng nhiều đại biểu, nghệ sĩ và người hâm mộ.

Màn trình diễn kết hợp múa lân, rồng và nghệ thuật đánh trống tập thể đã tạo nên một không gian đậm bản sắc Việt, khích lệ tinh thần thể thao và lòng tự hào dân tộc.

Tiết mục mang chủ đề “Khát vọng tỏa sáng” với tiếng trống vang dội, dồn dập như thôi thúc khí thế, khơi dậy tình đoàn kết giữa các lực lượng cảnh sát trong khu vực. Hình ảnh hàng trăm học viên cảnh sát đồng diễn uy nghiêm, đồng bộ trên nền nhạc hùng tráng khiến người xem xúc động.

Lễ khai mạc còn gây ấn tượng bởi sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Ca sĩ Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trình diễn mashup “Đường chúng ta đi - Nối vòng tay lớn - Unstoppable” với sự hỗ trợ của hàng trăm vũ công, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Nhóm nhạc OPlus làm sân khấu thêm sôi động với bản mashup “Tôi yêu bóng đá - The cup of life” trong tiếng reo hò của 10.000 khán giả.

Lễ khai mạc được dàn dựng với công nghệ hiện đại như laser mapping, sân khấu di động và hiệu ứng ánh sáng 360 độ. Sau chương trình nghệ thuật, trận đấu mở màn giữa Công an Nhân dân Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã chính thức khởi tranh, đánh dấu một mùa giải đầy kỳ vọng.

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 15-7, nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Giải năm nay do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF). Tập đoàn T&T và Ngân hàng SHB đồng hành và tài trợ giải.