Để tranh, ảnh kể những câu chuyện lịch sử

Lịch sử nhìn từ tranh, ảnh

Những ngày này, Công ty Văn hóa Đông A đang thực hiện những công đoạn cuối để kịp giới thiệu ấn phẩm Hồ Chí Minh - Tiểu sử bằng hình vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2025). Cuốn sách gồm 7 phần, kể về toàn bộ cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh - từ thời thơ ấu, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước, quá trình hoạt động cách mạng, đến sự nghiệp chính trị và di sản để lại.

Chương trình giao lưu giới thiệu ấn bản song ngữ Việt - Nhật Lược sử nước Việt bằng tranh do NXB Kim Đồng tổ chức. Ảnh: PHÙNG HÀ

Sách có hơn 500 tranh ảnh, bản đồ minh họa trực quan, trong đó có nhiều tư liệu ảnh gốc hiếm, được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ Aix-en-Provence (Pháp) và một số bảo tàng trong nước. Trước đó, Đông A từng thực hiện ấn phẩm công phu và giàu giá trị là Lịch sử Việt Nam bằng hình (NXB Đại học Sư phạm), với kho tư liệu ảnh hiện vật phong phú, đa dạng theo từng giai đoạn lịch sử, được sưu tầm từ gần 50 bảo tàng trong và ngoài nước, cũng như từ các bộ sưu tập tư nhân. Các di tích, chùa, đền, tượng đài gắn liền với tên tuổi các danh nhân lịch sử cũng hiện diện trong cuốn sách dưới dạng ảnh chụp, minh họa cho ngôn từ thêm phần sinh động. Toàn bộ cuốn sách có gần 2.000 tranh ảnh và bản đồ.

Trong đợt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có 3 ấn phẩm nhận được sự quan tâm và yêu thích của bạn đọc là Đọc một hơi Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Tằm Books và NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành) do TS Huỳnh Bá Lộc biên soạn, Diệp Xương Vĩ minh họa, Minh Hòa chụp ảnh; Theo bước thời gian (NXB Kim Đồng) do Võ Thị Mai Chi biên soạn, Hồ Quốc Cường minh họa và Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (NXB Tổng hợp TPHCM) do nhà báo Nguyễn Hạnh chủ biên. Các ấn phẩm đã nỗ lực khắc họa một dòng chảy lịch sử tương đối dài của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh qua những sự kiện, nhân vật, địa danh…

Cầu nối lịch sử, văn hóa

Đọc một hơi là tên gọi bộ sách do Tằm Books tổ chức, nhằm mang lại cho bạn đọc góc nhìn tổng thể, dễ nắm bắt đối với những đặc điểm, biến thiên của một miền đất, một cộng đồng, một lĩnh vực cụ thể… Sau Đọc một hơi Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm nay, đơn vị này sẽ mang đến cho bạn đọc 2 ấn phẩm, một tiếng Anh với nhan đề Read In One Go - All about Vietnam (tạm dịch Đọc một hơi khái quát về Việt Nam) và Đọc một hơi Ẩm thực Việt Nam. Hai ấn phẩm này tiếp tục dùng tranh để kể chuyện, truyền tải thông tin kiến thức căn bản về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Anh Nguyễn Thuận Thành, Giám đốc Tằm Books, cho biết: “Từ quan sát thị trường, chúng tôi nhận thấy sách về văn hóa, lịch sử đã có rất nhiều đơn vị lớn làm. Tuy nhiên, những công trình này đồ sộ quá, khiến các gia đình trẻ, các bạn thuộc thế hệ gen Z, Alpha e ngại khi tiếp cận. Chính vì lẽ đó, chúng tôi quyết định làm theo một cách lược giản thông qua tranh và hình ảnh để phù hợp đối tượng độc giả là những gia đình trẻ và người Việt ở nước ngoài”.

Song song với việc phát hành sách, Tằm Books cũng sẽ thực hiện những sản phẩm phái sinh nhằm đưa câu chuyện lịch sử, văn hóa vào trong đời sống của người tiêu dùng một cách rộng rãi hơn. Đặc biệt, một trong những mục tiêu quan trọng của đơn vị này là phát hành ra thị trường quốc tế. Đó chính là lý do Tằm Books thực hiện những phiên bản hoàn toàn bằng tiếng Anh mà trước mắt sẽ là Read In One Go - All about Vietnam. “Có một thực tế là nhiều năm qua, chúng ta chủ yếu làm sách cho người Việt đọc. Trong khi đó, hiện nhu cầu tìm đọc sách về văn hóa, con người, địa điểm… của du khách là rất lớn”, anh Thành chia sẻ.

Mục tiêu mà Tằm Books hướng đến có lẽ không còn là chuyện viển vông, bởi thực tế, một ấn phẩm được NXB Kim Đồng ra mắt trước đây là Lược sử nước Việt bằng tranh đã trở thành minh chứng cho điều này. Đây là ấn phẩm dạng sách tranh panorama đầu tiên về lịch sử nước nhà dành cho trẻ em, tái hiện những sự kiện, dấu mốc quan trọng trong dòng sử Việt, từ thời đại Hồng Bàng cho đến ngày nay. Sau 14 năm, sách đã phát hành hơn 200.000 bản, ngoài phiên bản tiếng Việt còn có phiên bản song ngữ Việt - Anh, phiên bản đơn ngữ tiếng Hàn. Mới đây, sách lại có thêm phiên bản song ngữ Việt - Nhật hướng đến trẻ em người Việt đang sinh sống tại Nhật, cũng như cộng đồng bạn đọc sử dụng Nhật ngữ trong và ngoài nước.

HỒ SƠN