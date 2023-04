Gần 600 nghệ sĩ tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam

Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ VII diễn ra từ ngày 2 đến 5-4 tại thành phố Hội An. Tham gia hội thi, có gần 600 nhạc trưởng, nghệ sĩ và nhạc công của 18 đoàn đến từ 7 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Ấn Độ, Malaysia, Saudi Arabia, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Slovakia.

Các đội tham gia tranh tài ở 13 môn thi, chia thành 8 hạng: hạng A (mức độ khó I) thi 2 môn, gồm Hợp xướng nam nữ và Hợp xướng nam/nữ; hạng B (mức độ khó II) thi 2 môn, gồm Hợp xướng nam nữ và Hợp xướng nam/nữ; hạng C (Hợp xướng thính phòng - Tốp ca) thi 2 môn, gồm Hợp xướng nam nữ, Hợp xướng nam/nữ; hạng G (Hợp xướng thiếu nhi - Hợp xướng thanh niên) thi 3 môn, gồm Hợp xướng thiếu nhi, Hợp xướng thanh niên nam/nữ, Hợp xướng thanh niên nam nữ; hạng SE (Hợp xướng trung niên, trên 55 tuổi) thi 1 môn; hạng S (Hợp xướng Thánh ca) thi 1 môn; hạng SP (Hợp xướng tôn giáo) thi 1 môn và hạng F (Hợp xướng dân ca) thi 1 môn.

Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại thành phố Hội An. Đây là cuộc hội ngộ của những người yêu nghệ thuật hợp xướng, là dịp giao lưu, trao đổi về âm nhạc, qua đó tăng cường sự hiểu biết về văn hóa giữa các dân tộc, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết và hợp tác giao lưu quốc tế.

Ban giám khảo gồm các chuyên gia quốc tế về hợp xướng do Interkultur lựa chọn, trong đó có nghệ sĩ Đặng Châu Anh của Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch TP Hội An cho biết: "Bằng sự sáng tạo, nhiệt tình và đam mê dành cho loại hình nghệ thuật hợp xướng, các nghệ sĩ sẽ mang đến cho du khách và người dân Hội An chương trình âm nhạc chất lượng, hấp dẫn, khơi gợi cảm xúc thẩm mỹ của cộng đồng, góp phần phát triển nghệ thuật hợp xướng, ca nhạc thính phòng của thành phố Hội An. Chúng tôi cũng hy vọng rằng, những ngày lưu lại tại Hội An sẽ để lại trong du khách, nghệ sĩ quốc tế những dấu ấn sâu đậm đối với Hội An, Việt Nam".

Nằm trong khuôn khổ sự kiện Hợp xướng quốc tế, thành phố Hội An tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật như: Trình diễn nghệ thuật “Hội An - Sắc màu của Lụa”; tái hiện Đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX; trưng bày và bán các sản phẩm OCOP, trưng bày sinh vật cảnh Hội An… nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Hội An đến với bạn bè quốc tế.