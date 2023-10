Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Củ Chi chủ động kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn.

Đồng thời, quan tâm giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân như thay đổi thông tin các loại giấy tờ, trụ sở làm việc của khu phố, ấp... Trong đó, nghiên cứu có phương án miễn giảm phí, hỗ trợ người dân thay đổi giấy tờ. Đồng thời, kịp thời khen thưởng, bày tỏ sự ghi nhận, tri ân công lao của cán bộ công tác tại tổ dân phố, tổ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông tin, kỳ họp thứ 11 HĐND TPHCM khóa X đã thông qua 87 nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm A, nhóm B. Trong đó, huyện Củ Chi đã được bố trí vốn đầu tư công trung hạn cho 4 dự án với tổng vốn hơn 2.010 tỷ đồng… Đồng chí yêu cầu lãnh đạo huyện phải giám sát, phát huy vai trò của hệ thống MTTQ và các đơn vị trong việc giám sát triển khai các dự án.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ lưu ý UBND huyện Củ Chi tập trung hơn nữa, chỉ đạo các chủ đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành việc lập hồ sơ dự án trình cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án. Tăng cường công tác kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng dự án. Việc quản lý, sử dụng vốn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, cần có giải pháp gắn trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đảm bảo tiến độ các dự án.

Huyện cũng cần có giải pháp kết nối đồng bộ giữa các dự án đang triển khai, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, kết hợp chỉnh trang đô thị, không làm phát sinh các tác động đến môi trường xung quanh. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện khẩn trương làm việc với các chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan để rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án, phát huy hiệu quả vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường tác quản lý thu, chi ngân sách và công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và khắc phục những hạn chế, yếu kém đã nêu ra. Từ kinh nghiệm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường vành đai 3 trên địa bàn, huyện Củ Chi cần quan tâm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đã được HĐND TPHCM bố trí vốn và các dự án khác.

Trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, vận động nhân dân, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao chương trình đã được Huyện ủy Củ Chi triển khai và đề nghị cần tiếp tục thực hiện các chương trình này. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “Chi bộ 4 tốt”. Chú trọng công tác dân vận chính quyền để người dân đồng thuận chung tay thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và của TPHCM. Bên cạnh đó, quan tâm công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên trong học sinh các trường học trên địa bàn huyện.

Trước đó, báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Củ Chi Lê Thanh Phong đã báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện được tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện theo nghị quyết, chương trình công tác năm đề ra. Qua đó, đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Trong công tác xây dựng chính quyền, huyện Củ Chi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn huyện theo quy định của Trung ương. Dự kiến sau khi sắp xếp, huyện Củ Chi có 305 khu phố, ấp. Huyện cũng chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, bố trí nhân sự sau khi tách ấp, khu phố đảm bảo về tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi Nguyễn Thị Hằng cho biết, kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành (theo giá so sánh) tăng 9,45% so với cùng kỳ. Huyện Củ Chi cũng tăng cường thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 3-10, tỷ lệ giải ngân đạt 53,1%, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Riêng cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học.