Gấp rút hoàn thiện các trạm dừng nghỉ tạm trên đường cao tốc trước lễ 30-4

Ngày 16-4, thông tin từ Cục Đường cao tốc Việt Nam (Bộ GTVT) cho biết, đã đề nghị các ban quản lý dự án tuyến đường cao tốc Bắc Nam phía Đông khẩn trương bố trí các vị trí dừng nghỉ tạm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

Liên quan đến vấn đề trên, cùng ngày, trao đổi với Báo SGGP, ông Phạm Quốc Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ban Quản lý dự án 7, Bộ GTVT), cho biết đang gấp rút triển khai các công việc, chậm nhất ngày 26-4 sẽ đưa trạm dừng nghỉ tạm đi vào hoạt động.

Cụ thể, bên trái tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (hướng từ Ninh Thuận về TPHCM), sẽ bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km199+700 (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận). Tại đây, đơn vị thi công đã san gạt diện tích đất khoảng 4.000m2 để cho xe dừng đỗ; đồng thời lắp đặt 6 buồng vệ sinh tạm để người dân, du khách sử dụng. Còn bên phải tuyến (hướng TPHCM đi Ninh Thuận), do chưa bố trí được mặt bằng, nên Ban Quản lý dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết sẽ đặt biển hướng dẫn cho người dân đi ra tại nút giao Ma Lâm (huyện Hàm Thuận Bắc). Tại khu vực nút giao này có trạm dừng chân của người dân, với đầy đủ hệ thống cây xăng, nơi ăn uống, vệ sinh, khu nghỉ ngơi.

Còn tuyến đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Ban quản lý dự án Thăng Long dự kiến bố trí công trình tạm tại vị trí Km47+000 (giáp ranh hai tỉnh Bình Thuận - Đồng Nai). Đây là vị trí đã giải phóng mặt bằng, mỗi bên khoảng 2ha, dự kiến hoàn thành trước ngày 30-4.

Ban Quản lý dự án 6 cũng cho biết, tuyến đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu sẽ có công trình tạm tại cửa hầm Trường Vinh, thuộc Km386+360. Còn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, nhà đầu tư bố trí công trình dừng nghỉ tạm dự kiến tại cửa hầm Thần Vũ (Km438).

Còn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Ban Quản lý dự án Hồ Chí Minh cho biết sẽ bố trí công trình dừng nghỉ tạm bên trái tuyến (hướng Nam ra Bắc) tại Km64+100 đến Km64+400. Bên ngược lại sẽ bố trí tại Km77+550 đến Km77+900. Ban quản lý dự án Hồ Chí Minh cho biết sẽ bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km51 hai bên tuyến cao tốc Nha Trang - Cam Lâm.

Theo Ban Quản lý dự án 85, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dự kiến đưa vào khai thác trước ngày 30-4. Do đó, hiện đơn vị đang xây dựng trạm dừng nghỉ tạm tại vị trí nút giao ĐT709 (Km113).

Riêng tuyến đường cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Ban Quản lý dự án 2 cho biết khó hoàn thành trạm dừng nghỉ tạm trước dịp lễ 30-4 do khối lượng công việc lớn.

Theo Cục Đường cao tốc Việt Nam (Bộ GTVT), căn cứ vị trí công trình dừng nghỉ tạm do các Ban Quản lý dự án đề xuất, khẩn trương triển khai thực hiện và tổ chức đấu nối với đường cao tốc theo đúng quy định, bổ sung hệ thống an toàn giao thông để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các phương tiện ra, vào các vị trí dừng nghỉ tạm. Thời gian hoàn thành trước ngày 27-4.

Ngoài ra, thực hiện khảo sát các vị trí trạm dừng nghỉ, cây xăng trên các tuyến kết nối với đường cao tốc để thống kê về lý trình, hướng tuyến, khoảng cách, tên cây xăng, trạm dừng nghỉ,… và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn phương tiện biết về các vị trí trạm dừng nghỉ, cây xăng trên các tuyến kết nối với đường cao tốc để sử dụng trong thời gian trước mắt.