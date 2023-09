GDP 9 tháng chỉ tăng 4,24%

Sáng 29-9, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3 ước tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, GDP tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù kết quả này chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong suốt giai đoạn 2011-2023, nhưng xu hướng được coi là vẫn tích cực (tăng dần qua các quý).

Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế 9 tháng năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,43%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 2,41%; trong đó đáng lưu ý là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,98%, là mức tăng thấp nhất của cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2011-2023. Khu vực dịch vụ tăng 6,32%, trong đó một số ngành dịch vụ thị trường tăng cao như: bán buôn và bán lẻ tăng 8,04% so với cùng kỳ năm trước; ngành vận tải, kho bãi tăng 8,66%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6,91%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 13,17%.

Cũng theo cơ quan thống kê quốc gia, thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chi ước tăng 14,1%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,08% so với tháng trước. So với tháng 12-2022, CPI tháng 9 tăng 3,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,66%. CPI bình quân quý 3 tăng 2,89% so với quý 3-2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.