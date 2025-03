Giá cà phê Việt Nam tăng 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái

Mặc dù sản lượng xuất khẩu giảm nhưng giá trị vẫn tăng mạnh, do giá bán hiện nay tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam năm nay có thể trên 6 tỷ USD.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), sau khi sụt giảm vào cuối năm 2024, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh trở lại trong các tháng đầu năm 2025 do nguồn cung hạn chế. Giá xuất khẩu bình quân tháng 2-2025 đạt 5.695 USD/tấn, tăng 4,7% so với tháng trước và tăng tới 71,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 284.000 tấn cà phê, trị giá 1,58 tỷ USD. Dù khối lượng giảm 28,4% so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu vẫn tăng 26,2% nhờ giá cà phê duy trì ở mức cao.

Canh tác cà phê ở Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (VICOFA), giá cà phê tăng mạnh chủ yếu là loại cà phê Arabica, do sản lượng của Brazil sụt giảm 16%.

Theo Bộ Công thương, Đức, Italia và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường tiêu thụ lớn nhất của cà phê Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt 16,6%, 9,4% và 8,2%. Trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu cà phê sang Ba Lan tăng mạnh nhất, với mức tăng gấp 2,9 lần, trong khi xuất khẩu sang Algeria giảm mạnh nhất, giảm 22%.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhận định, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hiện nay, dự báo trong năm 2025, xuất khẩu cà phê Việt Nam có thể đạt trên 6 tỷ USD.

Biến động của thị trường thế giới mang đến cả cơ hội lẫn thách thức, đặc biệt khi Brazil có thể chịu ảnh hưởng của La Nina, tác động tiêu cực đến sản lượng cà phê toàn cầu. Giá cà phê trong nước cũng đang duy trì ở mức cao nhờ hưởng lợi từ diễn biến giá thế giới.

Tuy nhiên, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cho biết, hiện doanh nghiệp FDI chiếm 27% tổng khối lượng và 28% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân sống của Việt Nam. Đặc biệt, trong lĩnh vực cà phê chế biến, doanh nghiệp FDI nắm giữ 86% tổng kim ngạch xuất khẩu.

PHÚC HẬU