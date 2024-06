Giả danh lãnh đạo, nhân viên công ty xổ số, chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

Chiều 12-6, Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, vừa phối hợp với đơn vị liên quan bắt giữ 3 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng: Khánh, Tân, Diệp (từ trái qua). Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Định phát hiện các tài khoản Facebook có tên “Hoàng Mạnh Tuấn”, “Lê Thị Kim Khoa”, “Phan Gia Vũ”, “Lê Thanh Hưng”... đăng các bài viết giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết miền Bắc. Chủ các tài khoản này “bật mí” có khả năng biết trước và can thiệp được kết quả quay thưởng xổ số nên có thể cho số lô, số đề chính xác 100%.

Xác định đây là chiêu thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Yên Định đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Định xác định chủ các tài khoản Facebook trên là: Phạm Quốc Khánh (sinh năm 2002), Võ Văn Diệp (sinh năm 1993) và Võ Văn Tân (sinh năm 1993, cùng trú phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công an huyện Yên Định phối hợp với Công an thị xã Hương Trà đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 3 đối tượng này. Qua khám xét thu giữ 4 máy tính, 14 điện thoại di động, 3 máy in màu, 30 sim và phôi sim, 15 tài khoản ngân hàng, 30 biển tên giả danh nhân viên và lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết, 50 biên bản cho số, 2 con dấu cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 10-2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lên mạng tự học các thủ đoạn để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức cho số lô, số đề. Bước đầu xác định các đối tượng đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, ước tính số tiền thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng.

Tin liên quan Triệt phá nhóm lừa đảo giả danh cán bộ công ty xổ số kiến thiết cho số đánh đề

DUY CƯỜNG