Giá heo tăng, nông dân chuẩn bị tái đàn

Mô hình chăn nuôi heo sinh học, chất lượng cao tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai)

Ông Trần Văn Minh, chủ trang trại heo tại xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu) cho biết, trang trại đang chăm sóc đàn heo thịt chuẩn bị cung cấp ra thị trường cuối năm. Giá heo hơi đang dao động 64.000-65.000 đồng/kg, tăng hơn 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2023, giúp các trang trại kỳ vọng có lãi.

“Hiện giá thức ăn chăn nuôi giảm khoảng 20% so với thời điểm giá tăng cao. Nếu giá heo hơi ổn định ở mức cao, gia đình tôi và các hộ chăn nuôi heo rất phấn khởi, bỏ tiền mua con giống, làm chuồng trại để tái đàn, tăng đàn”, ông Minh chia sẻ.

Trong khi đó, nhận định mức giá heo hơi từ 70.000 đồng/kg trở lên mới đảm bảo lợi nhuận, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai khuyến cáo, người nuôi heo cần cân nhắc kỹ chi phí đầu tư, không quá kỳ vọng lặp lại những đợt “sốt” giá kỷ lục của thị trường heo hơi vào dịp tết như những năm trước.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đồng Nai, hiện địa phương còn hơn 2 triệu con heo (giảm 11,36% so với cùng kỳ năm 2023) do khoảng 1.296 cơ sở ngừng chăn nuôi. Do nguồn cung giảm nên giá heo tăng cao và người nuôi có lợi nhuận.

HOÀNG BẮC