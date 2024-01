Gia Lai: Khởi tố 2 cán bộ về tội đưa và nhận hối lộ

2 cán bộ thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và địa chính đã bị khởi tố về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ. Công an đề nghị cá nhân, tổ chức từng bị 2 cán bộ trên lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi đến công an trình báo, giao nộp chứng cứ…

Ngày 22-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Hoài Phong (35 tuổi, nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Cơ) và ông Cao Lộc (40 tuổi, công chức địa chính xây dựng xã Ia Din, huyện Đức Cơ) về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Thông tin ban đầu, các bị can đã có hành vi đưa và nhận hối lộ số tiền hàng chục triệu đồng, xảy ra trên địa bàn huyện vào tháng 5-2022.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ đã ra thông báo tìm bị hại và người liên quan vụ án. Trong đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ đề nghị cá nhân, tổ chức đã từng bị 2 bị can trên lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi đến cơ quan công an trình báo, giao nộp tài liệu, chứng cứ…

HỮU PHÚC