Gia Lai: Tết đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Khu tái định cư tại xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thành, trở thành nơi an cư mới của 160 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn 1, 2 và 4, biến ước mơ về một nơi chốn an cư, đủ đầy thành hiện thực.
Trên diện tích hàng chục ha, khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ, có nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao phục vụ sinh hoạt của người dân. Mỗi hộ được bố trí từ 300–400 m² đất ở, được hỗ trợ thêm 22 triệu đồng để di dời, dựng nhà, ổn định cuộc sống.
Từ tháng 10-2025, bà con bắt đầu chuyển về nơi ở mới. Đến tết, 160 hộ dân đã an cư, cùng chỉnh trang đường làng, treo cờ rực rỡ, đón mùa xuân đầu tiên tại khu tái định cư.