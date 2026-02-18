Gia Lai: Tết đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Khu tái định cư tại xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thành, trở thành nơi an cư mới của 160 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn 1, 2 và 4, biến ước mơ về một nơi chốn an cư, đủ đầy thành hiện thực.

Khu tái định cư xã Pờ Tó có diện tích rộng, được mệnh danh là khu tái định cư siêu đẹp ở Gia Lai

Clip: Khu tái định cư xã Pờ Tó

Trên diện tích hàng chục ha, khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ, có nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao phục vụ sinh hoạt của người dân. Mỗi hộ được bố trí từ 300–400 m² đất ở, được hỗ trợ thêm 22 triệu đồng để di dời, dựng nhà, ổn định cuộc sống.

Khu tái định cư được đầu tư đường bê tông rộng, nhà sàn dựng lên 2 bên đường

Từ tháng 10-2025, bà con bắt đầu chuyển về nơi ở mới. Đến tết, 160 hộ dân đã an cư, cùng chỉnh trang đường làng, treo cờ rực rỡ, đón mùa xuân đầu tiên tại khu tái định cư.

Một góc khu tái định cư với các căn nhà nhiều màu sắc, nổi bật giữa đại ngàn

Người dân giúp nhau sửa chữa nhà đón tết

Tại khu tái định cư mới, bà con yên tâm lao động, sản xuất, chăn nuôi

Cờ Tổ quốc tung bay ở khu tái định cư

Khu tái định cư được đầu tư hệ thống nước sạch đầy đủ

Người dân thi công các hạng mục của căn nhà

Gia đình 1 hộ dân ở Khu tái định cư chia sẻ về niềm vui an cư ở khu tái định cư mới

2 căn nhà sàn kiên cố, giá trị ở khu tái định cư

Các em nhỏ vui chơi ở khu tái định cư

Điện được kéo đến tận nơi, đảm bảo điều kiện tốt nhất để người dân an cư

HỮU PHÚC