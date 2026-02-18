Xã hội

Gia Lai: Tết đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

SGGPO

Khu tái định cư tại xã Pờ Tó (tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thành, trở thành nơi an cư mới của 160 hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở các thôn 1, 2 và 4, biến ước mơ về một nơi chốn an cư, đủ đầy thành hiện thực.

3767308380195698593.jpg
Khu tái định cư xã Pờ Tó có diện tích rộng, được mệnh danh là khu tái định cư siêu đẹp ở Gia Lai
Clip: Khu tái định cư xã Pờ Tó

Trên diện tích hàng chục ha, khu tái định cư được quy hoạch đồng bộ, có nhà sinh hoạt cộng đồng, khu thể thao phục vụ sinh hoạt của người dân. Mỗi hộ được bố trí từ 300–400 m² đất ở, được hỗ trợ thêm 22 triệu đồng để di dời, dựng nhà, ổn định cuộc sống.

1932301957229975743.jpg
Khu tái định cư được đầu tư đường bê tông rộng, nhà sàn dựng lên 2 bên đường

Từ tháng 10-2025, bà con bắt đầu chuyển về nơi ở mới. Đến tết, 160 hộ dân đã an cư, cùng chỉnh trang đường làng, treo cờ rực rỡ, đón mùa xuân đầu tiên tại khu tái định cư.

105431799319249434.jpg
Một góc khu tái định cư với các căn nhà nhiều màu sắc, nổi bật giữa đại ngàn
1716578231681339772.jpg
Người dân giúp nhau sửa chữa nhà đón tết
3165589926400277713.jpg
Tại khu tái định cư mới, bà con yên tâm lao động, sản xuất, chăn nuôi
2442185336685695149.jpg
Cờ Tổ quốc tung bay ở khu tái định cư
2738899260488214707.jpg
Khu tái định cư được đầu tư hệ thống nước sạch đầy đủ
1020861986254950521.jpg
Người dân thi công các hạng mục của căn nhà
1448156831686273500.jpg
Gia đình 1 hộ dân ở Khu tái định cư chia sẻ về niềm vui an cư ở khu tái định cư mới
2119375711643502941.jpg
2 căn nhà sàn kiên cố, giá trị ở khu tái định cư
1547901422863907728.jpg
Các em nhỏ vui chơi ở khu tái định cư
665896871311967914.jpg
Điện được kéo đến tận nơi, đảm bảo điều kiện tốt nhất để người dân an cư
HỮU PHÚC

Từ khóa

Pờ Tó Mùa xuân đầu tiên Tái định cư An cư Dựng cờ Gia Lai

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn