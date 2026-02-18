Mùng 2 Tết, 22 người tử vong vì tai nạn giao thông

Toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với mùng 2 Tết năm Ất Tỵ 2025, giảm 17 vụ, giảm 9 người chết, giảm 24 người bị thương.

Chiều 18-2, đại diện Cục Cảnh sát giao (Bộ Công an) cho biết, đa phần các vụ tai nạn giao thông xảy ra ở tuyến đường bộ với 32 vụ, khiến 21 người chết.

Trong ngày, tuyến đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn, khiến 1 người chết (tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm soát nồng độ cồn trong nội đô Hà Nội

Cũng trong ngày 18-2, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tại TPHCM và các địa phương giáp ranh, giao thông tại các khu vực bến cảng, bến xe, nhà ga ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp. Trên các tuyến quốc lộ, nút giao hướng vào cao tốc đi các tỉnh miền Đông và miền Tây, lưu lượng phương tiện giảm. Lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động bố trí cán bộ làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng cho các phương tiện di chuyển bình thường.

Tính tới đầu giờ chiều 18-2, công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 5.668 trường hợp vi phạm; qua đó tạm giữ 84 xe ô tô, 2.758 xe mô tô, 95 phương tiện khác; tước 273 giấy phép lái xe các loại; trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với hơn 1.400 trường hợp.

Trong số hơn 5.600 trường hợp vi phạm, cơ quan chức năng xác định có hơn 2.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

ĐỖ TRUNG