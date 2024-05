Giá vàng lao dốc mạnh 5 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 8 giờ 45 phút tại TPHCM, Công ty SJC niêm yết vàng SJC mức 85,5 triệu đồng/lượng mua vào và 88,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,3 triệu đồng chiều mua và 2,8 triệu đồng chiều bán so với cuối tuần qua. Tiệm vàng Mi Hồng giảm 300.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán so với cuối tuần qua, giao dịch ở mức 86 triệu đồng/lượng mua vào và 88,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ cũng giảm 1,8 triệu đồng chiều mua và 1,6 triệu đồng chiều bán so với cuối tuần qua, niêm yết mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89,7 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Doji giảm 500.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán, giao dịch ở mức 85,5 triệu đồng/lượng mua vào và 87,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Đáng lưu ý, trong sáng nay 13-5, giá vàng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng nới rộng giá mua và giá bán lên 2,5-3 triệu đồng/lượng, đẩy rủi ro về phía người mua.

Trước biến động mạnh của giá vàng, NHNN cảnh báo người dân thận trọng khi mua bán vàng để giảm rủi ro

Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 vẫn neo quanh giá đỉnh đã thiết lập tuần trước. Giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 75,95 triệu đồng/lượng mua vào và 77,45 triệu đồng/lượng bán ra. Công ty SJC và PNJ giao dịch ở mức 74,85-74,9 triệu đồng/lượng mua vào và 76,55-76,8 triệu đồng/lượng bán ra. Các mức giá trên không đổi so với cuối tuần qua.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 13-5 (giờ Việt Nam) ở mức 2.359,2 USD/ounce, giảm khoảng 1 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương 72,4 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới đi ngang nhưng vàng SJC “đổ đèo", khiến thu hẹp đáng kể chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới. Hiện vàng thế giới đang thấp hơn vàng SJC khoảng 16,1-17,3 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức gần 20 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng nhẫn cũng thu hẹp chênh lệch với vàng thế giới, còn 4-4,4 triệu đồng/lượng so với mức 5 triệu đồng/lượng cuối tuần qua.

Giá vàng thế giới trong tuần qua đã tăng 2,5% do các ngân hàng trung ương liên tục mua vào với số lượng nhiều đã hỗ trợ giá vàng phục hồi. Kết quả cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia lạc quan về giá vàng vì căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt.

Cùng với đó, các số liệu Mỹ vừa công bố cho thấy nền kinh tế số 1 thế giới đang yếu, thị trường đang quan tâm tới lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Giới chuyên gia nhận định, FED có khả năng điều chỉnh lãi suất sớm vì các ngân hàng trung ương khác trên thế giới đã giảm lãi suất nên Mỹ không thể ngoài xu hướng này.

NHUNG NGUYỄN