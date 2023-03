Giá vàng lao dốc sau phát biểu của Chủ tịch Fed

Ghi nhận giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 12 giờ ngày 8-3 cho thấy, Công ty vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) có giá 65,7 triệu đồng/lượng mua vào và 66,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Trong khi đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn giảm nhẹ hơn, như Công ty SJC giảm 250.000 đồng cả 2 chiều mua và bán xuống còn 65,75 triệu đồng/lượng mua vào và 66,45 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng thời điểm tại Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 65,8 triệu đồng/lượng mua vào và 66,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, sau thông điệp của ông Jerome Powell tại phiên điều trần ngày 7-3 trước Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ, không có dấu hiệu gì cho thấy lạm phát giảm nên lãi suất có thể phải tăng lên mức cao hơn so với những gì mà các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng trước đó khiến giá vàng lao dốc. Đóng cửa phiên giao dịch tại New York đêm ngày 7-3, giá vàng giảm 33,2 USD/ounce xuống còn 1.813,3 USD/ounce. Giá vàng giao dịch tại thị trường châu Á sáng ngày 8-3 tiếp tục giảm xuống còn 1.810,98 USD/ounce, tức giảm thêm khoảng 3 USD/ounce so với giá chốt phiên tại Mỹ. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 51,23 triệu đồng/lượng, giảm gần 1 triệu đồng/lượng so với hôm trước. Trong khi đó, đà giảm của vàng SJC trong nước chỉ giảm chưa bằng ½ mức giảm của giá vàng thế giới nên hiện vàng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15,3 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia quốc tế nhận định, với cảnh báo được đưa ra từ Chủ tịch Fed, nếu lạm phát tiếp tục tăng trong thời gian tới, lãi suất có thể sẽ tăng cao hơn những gì các nhà hoạch định chính sách đưa ra trước đây. Diễn biến này không có lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không có lãi suất. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại nên bán vàng. Cùng với đó, sau thông điệp cứng rắn của ông Powell, giá USD tăng mạnh càng gây sức ép lên loại kim loại quý được định giá bằng đồng USD. Cụ thể, Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD với rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 1%, lên 105,6 điểm.