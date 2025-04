Giá vàng miếng SJC tăng lên 121 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới gần 17 triệu đồng/lượng

Khách hàng giao dịch tại tiệm vàng Mi Hồng, ngày 17-4. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-4, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng thêm 4 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 4,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 118 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán tại đây đã được thu hẹp xuống còn 3 triệu đồng/lượng so với sáng nay là 6 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên giá niêm yết vàng miếng SJC sáng nay ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra, tức tăng 3 triệu đồng chiều mua và 2,5 triệu đồng chiều bán so với hôm qua.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 500.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 3,5 triệu đồng chiều mua và 3 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 114,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng miếng chiều nay đã phá đỉnh sáng nay ở 120 triệu đồng/lượng, thiết lập đỉnh cao nhất lên 121 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng thêm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 115 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng thêm 200.000 đồng chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 3,4 triệu chiều mua và 3,5 triệu đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng thêm 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, tổng cộng tăng 3,3 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ cũng tăng 3,5 triệu đồng chiều mua và 3,4 triệu đồng chiều bán so với sáng nay, báo giá ở mức 114 triệu đồng/lượng mua vào và 117 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng đã lập đỉnh mới, lên cao nhất 118 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn giá vàng miếng 2-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 16 giờ ngày 17-4 (giờ Việt Nam) còn 3.325 USD/ounce, giảm 5 USD so với sáng nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 104,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14-16,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay ở mức 14,6-15,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 13-13,8 triệu đồng/lượng so với sáng nay là 10-13,1 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới đã kéo giãn lên đến gần 17 triệu đồng/lượng trong khi thời gian trước đó, giá vàng trong nước chỉ còn cao hơn giá vàng thế giới 1-2 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia cho biết, hiện giá vàng trong nước chênh lệch so với giá vàng thế giới cao trở lại cho thấy mức tăng của giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới. Trong đó có nguyên nhân do thị trường thiếu nguồn cung, lượng cầu cao khiến giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới.

Khách hàng đang ngồi đợi mua vàng tại Công ty SJC (quận 3), ngày 17-4. Ảnh: Thu Hiền

Thực tế ghi nhận thị trường vàng tại một số nơi tại TPHCM như tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) và Công ty SJC (quận 3) trong ngày 17-4 cho thấy, khách đến giao dịch rất đông. Đáng nói, lượng khách hàng đến mua vàng áp đảo so với bán ra dù giá vàng tăng mạnh và liên tục lập đỉnh trong mấy ngày gần đây.

Vào đầu giờ chiều, cả hai nơi này đều báo hết vàng miếng SJC khi khách hàng đến mua. Nhân viên tại Công ty SJC thông báo, khách có nhu cầu mua vàng miếng SJC thì ghi lại thông tin, nhân viên sẽ liên hệ lại sau. Còn với vàng nhẫn 9999, mỗi khách hàng cũng chỉ được mua 5 phân/người/ngày.

Tại tiệm vàng Mi Hồng, nhân viên cho biết, chỉ khi nào có khách hàng bán vàng miếng SJC ra thì tiệm vàng mới có vàng để bán lại cho khách hàng. Với vàng nhẫn 9999, mỗi khách hàng cũng chỉ được mua tối đa 2 chỉ/người/ngày.

NHUNG NGUYỄN