Giá vàng nhẫn 9999 tăng bằng giá với vàng miếng SJC

Vào khoảng 14 giờ, vàng nhẫn 9999 được Công ty PNJ báo giá ở mức 84,4 triệu đồng/lượng mua vào và 85,39 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 950.000 đồng chiều mua và 940.000 đồng chiều bán so với hôm qua.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 84 triệu đồng/lượng mua vào và 86 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 800.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 840.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 83,73 triệu đồng/lượng mua vào và 85,25 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 bán ra cao nhất trên thị trường được Công ty SJC niêm yết ở mức 86 triệu đồng/lượng, phá vỡ đỉnh cao nhất vừa lập hôm qua ở mức 84,45 triệu đồng/lượng. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm, giá vàng nhẫn 9999 có mức giá ngang bằng với vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC được các Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji giữ giá niêm yết ở mức 84 triệu đồng/lượng mua vào và 86 triệu đồng/lượng bán ra - giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) vẫn ở mức 86 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 17-10 lên 2.692,5 USD/ounce, tăng 18,3 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 18-10 (giờ Việt Nam) tiếp tục lên 2.706,9 USD/ounce - mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng thế giới. Mức giá này sau quy đổi tương đương 82,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 ở mức 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới sau báo cáo doanh số bán lẻ của Mỹ vừa công bố tăng 0,4% so với tháng 8 và đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 241.000, ít hơn so với con số dự báo là 260.000. Các chuyên gia cho rằng, vàng đang được hỗ trợ từ nhiều yếu tố, trong đó lợi suất trái phiếu và sự kỳ vọng các ngân hàng trung ương trên thế giới tăng tốc cắt giảm lãi suất, cùng lực cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị trên thế giới.

NHUNG NGUYỄN