Giá vàng nhẫn 9999 tăng vọt, bỏ xa giá vàng miếng SJC

Vào khoảng 9 giờ 45 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty PNJ tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng bán so với hôm qua, báo giá ở mức 91 triệu đồng/lượng mua vào và 92,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 91,2 triệu đồng/lượng mua vào và 92,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 90,8 triệu đồng/lượng mua vào và 92,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 89,6 triệu đồng/lượng mua vào và 91,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng miếng SJC sáng nay được Công ty SJC, PNJ tăng 600.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với hôm trước, niêm yết ở mức 89,6 triệu đồng/lượng mua vào và 91,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu và Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và 600.000 đồng/lượng chiều bán, niêm yết vàng miếng SJC ở mức 89,8 triệu đồng/lượng mua vào và 91,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Do tăng mạnh hơn nên hiện giá vàng nhẫn 9999 đang cao hơn vàng miếng SJC 800.000 đồng/lượng.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 3-3 lên 2.893 USD/ounce, tăng 35,9 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 4-3 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.885,6 USD/ounce, giảm 8 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 89,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 2,1 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 từ 2- 2,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu phục hồi do đồng USD suy yếu. Chỉ số DXY được đo sức mạnh đồng USD với các đồng tiền chủ chốt khác vừa giảm hơn 1%, xuống còn 106,55 điểm. Theo giới phân tích, yếu tố hỗ trợ giá vàng phục hồi tích cực sau khi giảm từ đỉnh vì làn sóng lo ngại về một cuộc chiến thương mại tại khu vực Bắc Mỹ và tác động tiêu cực đến thị trường tài chính.

Nguyên nhân là do Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không có thỏa thuận phút chót để ngăn chặn việc áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico. Hiện thị trường vàng đang ngóng báo cáo việc làm tư nhân dự kiến công bố vào ngày 5-3 và báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào ngày 7-3 để biết thêm thông tin về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED).

NHUNG NGUYỄN