Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục lập kỷ lục mới

Cụ thể, Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên chiều mua và tăng 200.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 92 triệu đồng/lượng mua vào và 93,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 91,8 triệu đồng/lượng mua vào và 93,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 91 triệu đồng/lượng mua vào và 92,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 91,8 triệu đồng/lượng mua vào và 93 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 sáng nay lại thiết lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay, lên 93,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC sáng nay cũng được Công ty SJC, PNJ tăng 300.000 đồng cả chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 91 triệu đồng/lượng mua vào và 93 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 100.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 91 triệu đồng/lượng mua vào và 93 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tiệm vàng Mi Hồng tăng 700.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 91,7 triệu đồng/lượng mua vào và 92,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 5-3 ở mức 2.918,7 USD/ounce, tăng 2 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 6-3 (giờ Việt Nam) tăng lên 2.925,6 USD/ounce, tăng khoảng 7 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau quy đổi tương đương 90,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 2,2 triệu đồng/lượng và thấp vàng nhẫn 9999 khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang trong xu hướng đi ngang và duy trì trên mốc 2.900 USD/ounce vì nhà đầu tư thận trọng chờ thêm số liệu việc làm Mỹ dự kiến được công bố vào ngày 7-3 (giờ địa phương). Chuyên gia Công ty môi giới đầu tư RJO Futures cho rằng, nếu báo cáo việc làm của Mỹ kém, giá vàng có thể sẽ giảm. Nếu số liệu không tạo bất ngờ, thị trường sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng nếu số liệu tích cực, vàng sẽ tăng vọt và có thể nhanh chóng đạt 3.000 USD/ounce, thậm chí cao hơn.

Theo khảo sát dự đoán số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ của các nhà kinh tế được hãng tin Reuters thực hiện, kết quả dự đoán số việc làm trong tháng 2-2025 tăng 160.000 vị trí.

