Giá vàng nhẫn rời mốc 89 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, vàng nhẫn 9999 được Công ty PNJ niêm yết ở 87,4 triệu đồng/lượng mua vào và 88,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng chiều mua và 250.000 đồng chiều bán so với cuối tuần trước.

Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 88,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán.

Tập đoàn Phú Quý giao dịch ở mức 87,7 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 87,78 triệu đồng/lượng mua vào và 88,78 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, so với đỉnh của giá vàng nhẫn 9999 được lập trong tuần trước ở mức 89,8 triệu đồng/lượng, hiện vàng nhẫn 9999 đã giảm 300.000 - 900.000 đồng lượng, tùy doanh nghiệp.

Khách hàng mua vàng miếng lẻ SJC (1-5 chỉ) tại Công ty SJC

Không chỉ vàng nhẫn 9999, giá vàng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji đồng loạt điều chỉnh giảm 500.000 đồng so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng giảm xuống còn 89 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt giao ngay trên sàn Kitco sáng 4-11 (giờ Việt Nam) ở mức 2.739,8 USD/ounce, tăng hơn 4 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau quy đổi tương đương 84,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước ở mức 5,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,1-4,8 triệu đồng so với 5,3 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước.

Tuần qua, giá vàng thế giới đã sụt giảm sau khi liên tục lập đỉnh mọi thời đại lên sát 2.800 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng thế giới chưa thể chinh phục thành công mốc 2.800 USD/ounce do áp lực chốt lời của nhà đầu tư ở vùng đỉnh và sức ép từ xu hướng tăng của tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Tuần này, có 2 sự kiện lớn có thể tác động mạnh tới giá vàng là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào 5-11 và cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) kết thúc vào 6-11.

Giới chuyên gia nhận định, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra ngày 5-11 là một rủi ro chính trị tác động đến thị trường tài chính nói chung và thị trường vàng nói riêng. Dù ông Donald Trump hay bà Kamala Harris trúng cử Tổng thống cũng không thể giúp nước Mỹ cải thiện được vấn đề nợ công lên tới hơn 35.000 tỷ USD.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB, đánh giá, nguy cơ bất ổn chính trị sẽ gia tăng nếu ông Donald Trump giành chiến thắng và lần thứ hai trở thành Tổng thống Mỹ.

Ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc khuyến nghị, trong bối cảnh hiện tại, với quá nhiều bất ổn về địa chính trị và kinh tế, các nhà đầu tư nên nắm giữ khoảng 10% giá trị tài sản ròng của mình bằng vàng vật chất.

Ông Adam Koos, Chủ tịch Công ty Libertas Wealth Management Group cũng cho rằng, cuộc bầu cử ở Mỹ có thể tạo ra một bước ngoặt lớn cho giá vàng, nhưng hướng đi của giá vàng trong trường hợp ứng viên này thắng sẽ không hoàn toàn giống với trường hợp ứng viên kia thắng.

NHUNG NGUYỄN