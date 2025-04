Giá vàng tăng lên 101 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 45 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ tăng 600.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 98,3 triệu đồng/lượng mua vào và 100,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 600.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 98,4 triệu đồng/lượng mua vào và 100,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 98 triệu đồng/lượng mua vào và 100,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) tăng 100.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 99,5 triệu đồng/lượng mua vào và 100,8 triệu đồng đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty PNJ tăng 500.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 98,2 triệu đồng/lượng mua vào và 100,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 600.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 98,2 triệu đồng/lượng mua vào và 100,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 700.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 98,7 triệu đồng/lượng mua vào và 100,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 98 triệu đồng/lượng mua vào và 100,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Người dân mua vàng tại cửa hàng Mi Hồng quận Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 8-4 ở mức 2.982,7 USD/ounce, tăng 0,5 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 10 giờ ngày 9-4 (giờ Việt Nam) lên 3.003,81 USD/ounce, tăng khoảng 6 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 94,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 khoảng 6 – 6,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giằng co mạnh quanh mốc 3.000 USD/ounce vì Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 0,9 tấn vàng trong phiên thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 925,9 tấn vàng. Trước đó, quỹ này cũng đã bán 6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai. Ngoài ra, kim loại quý này còn chịu áp lực bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,12 điểm % lên mức 4,285%, dù có lúc giảm dưới 4% vào đầu tuần.

Dù vậy, giá vàng thế giới vẫn giữ được mốc 3.000 USD/ounce do sự suy yếu của đồng USD và nhu cầu phòng ngừa rủi ro do cuộc chiến thương mại leo thang.

Tin liên quan Chiều 8-4: Giá vàng vượt mốc 100 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN