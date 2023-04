Giá vàng thế giới giảm mạnh, vàng SJC tăng 300.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới lùi về sát 2.000 USD/ounce nhưng giá vàng SJC trong nước ngày 17-4 được các doanh nghiệp kinh doanh vàng tăng 150.000 đồng – 300.000 đồng/lượng so với hôm trước.

Ghi nhận giá vàng SJC tại TPHCM vào khoảng 16 giờ 15 phút, Công ty SJC niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng mua vào và 67,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Cùng thời điểm, tại Hà Nội, Công ty Phú Quý báo giá vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 150.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán.

Trên thị trường vàng quốc tế, giá vàng tại New York chốt phiên cuối tuần trước giảm 36,1 USD/ounce, xuống còn 2.004 USD/ounce. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều ngày 17-4 đang giao dịch tại mức 2.009,38 USD/ounce, tăng khoảng 5 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York.

Mức giá này sau khi quy đổi tương đương gần 56,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 10,7 triệu đồng/lượng.

Đáng nói, giá các loại vàng trang sức và vàng nhẫn 9999, có cùng chất lượng như vàng SJC nhưng được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giao dịch phổ biến ở mức 55,6 triệu đồng/lượng mua vào và 56,8 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này xấp xỉ với giá vàng thế giới, tức thấp hơn vàng SJC khoảng hơn 10 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giằng co mạnh theo biến động kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Giữa tuần trước, giá vàng tăng mạnh lên đỉnh 13 tháng vì số liệu lạm phát yếu của Mỹ khiến thị trường tính đến khả năng FED có thể dừng tăng lãi suất ngay trong cuộc họp vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, đến cuối tuần thì giá vàng thế giới giảm mạnh trước những tin tức kinh tế tích cực và một số tuyên bố cứng rắn của FED liên quan đến lãi suất vì cơ quan này cho rằng lạm phát còn quá cao.

Các chuyên gia thế giới nhận định, các mức hỗ trợ chính của vàng nằm ở khoảng 2.015 USD/ounce và 2.000 USD/ounce, và mức kháng cự ở mức cao nhất mọi thời đại là khoảng 2.070 USD/ounce. Tuy nhiên, không có mức hỗ trợ rõ ràng nếu vàng giảm xuống dưới 2.000 USD.