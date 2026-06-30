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Giá vàng thu hẹp đà giảm trong chiều 30-6

SGGPO

Giá vàng trong nước chiều 30-6 đồng loạt phục hồi so với buổi sáng, qua đó thu hẹp một nửa mức giảm. Tuy nhiên, giá vàng vẫn thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều 29-6.

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC tại Công ty SJC và PNJ cùng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với buổi sáng. So với cuối giờ chiều 29-6, giá vẫn giảm 1 triệu đồng/lượng, được niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán so với buổi sáng. So với cuối giờ chiều 29-6, giá giảm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng chiều bán, giao dịch ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Công ty SJC và PNJ cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng. So với cuối giờ chiều 29-6, giá giảm 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 143,9-144 triệu đồng/lượng mua vào và 146,9-147 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng nhưng vẫn thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều 29-6.

Trên thị trường thế giới, vào cùng thời điểm, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco tăng khoảng 19 USD/ounce so với buổi sáng, lên 4.018,5 USD/ounce, tái lập mốc 4.000 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 128,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,4-18,9 triệu đồng/lượng, thu hẹp so với mức chênh 19,4-19,5 triệu đồng/lượng ghi nhận vào buổi sáng.

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NHUNG NGUYỄN

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