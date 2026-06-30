Sáng 30-6: Giá vàng tiếp tục giảm sâu

Giá vàng trong nước sáng 30-6 nối dài đà giảm sau khi giá vàng thế giới lao dốc.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và PNJ cùng giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 1,8 triệu đồng/lượng chiều mua và 2 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC và PNJ giảm 2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay đã xuống mốc 4.000 USD. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm sáng 30-6 (giờ Việt Nam) còn 3.968,6 USD/ounce, giảm khoảng 48 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 29-6. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 126,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN