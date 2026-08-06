Sáng 6-8, giá vàng trong nước tăng mạnh

Giá vàng trong nước sáng nay tăng thêm đến 1,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Phú Quý cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 được Công ty PNJ tăng 1,6 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,4 triệu đồng/lượng chiều bán, niêm yết ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 143,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng giá vàng nhẫn 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 139,8 triệu đồng/lượng mua vào và 142,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn 9999 lên 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 140,3 triệu đồng/lượng mua vào và 143,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm 6-8 (giờ Việt Nam) lên 4.300 USD/ounce, tăng 53 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 5-8. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 5,9 - 6,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong khoảng 7 tuần qua và là phiên tăng mạnh nhất trong 6 tháng. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ yếu hơn dự báo, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thận trọng hơn trong việc nâng lãi suất.

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NHUNG NGUYỄN