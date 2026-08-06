Kinh tế

Thị trường

Giá vàng tăng vọt, chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới

SGGPO

Trong phiên giao dịch ngày 6-8, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng trưởng theo ngày mạnh nhất kể từ tháng 2-2026, chạm mốc 4.284,04 USD/ounce.

chi so.png
Biểu đồ chỉ số giá vàng thế giới sáng 6-8. ảnh: GOLD PRICE

Theo trang Gold Price, đây cũng là mức tăng cao nhất trong gần 7 tuần, vượt mốc 4.264,9 USD/ounce ghi nhận hôm 18-6. Giới phân tích tại nền tảng giao dịch Tastylive (Mỹ) nhận định dòng vốn đầu tư đang quay trở lại với kim loại quý, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ nhiệt đà tăng lãi suất, kết hợp cùng sự sụt giảm của đồng USD và trạng thái tạm lắng trong xung đột Mỹ - Iran.

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên đóng cửa ngày 5-8. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên ở mức cao kỷ lục, 54.349,06 điểm, tương đương mức tăng 0,49%.

Ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq ghi nhận phiên giảm điểm đầu tiên trong 5 phiên, do cổ phiếu SpaceX và AMD sụt giảm sau khi công bố kết quả kinh doanh quý, chốt phiên ở mức 26.363,44 điểm, giảm 0,83% giá trị. S&P 500 cũng giảm nhẹ 0,17%, xuống 7.723,52 điểm.

Cùng thời điểm sáng 6-8, thị trường dầu mỏ nhích nhẹ với giá dầu Brent tăng 0,3% lên 79,83 USD/thùng và dầu WTI tăng 0,24% lên 75,46 USD/thùng.

Tin liên quan
PHƯƠNG NAM

Từ khóa

Gold Price Cổ phiếu SpaceX Chỉ số công nghiệp AMD Dow Jones Kim loại quý Nasdaq Cục Dự trữ Liên bang S&P 500 vàng thị trường vàng hôm nay

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn