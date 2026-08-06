Giá vàng tăng vọt, chỉ số Dow Jones lập kỷ lục mới

Trong phiên giao dịch ngày 6-8, giá vàng thế giới ghi nhận mức tăng trưởng theo ngày mạnh nhất kể từ tháng 2-2026, chạm mốc 4.284,04 USD/ounce.

Biểu đồ chỉ số giá vàng thế giới sáng 6-8. ảnh: GOLD PRICE

Theo trang Gold Price, đây cũng là mức tăng cao nhất trong gần 7 tuần, vượt mốc 4.264,9 USD/ounce ghi nhận hôm 18-6. Giới phân tích tại nền tảng giao dịch Tastylive (Mỹ) nhận định dòng vốn đầu tư đang quay trở lại với kim loại quý, nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ nhiệt đà tăng lãi suất, kết hợp cùng sự sụt giảm của đồng USD và trạng thái tạm lắng trong xung đột Mỹ - Iran.

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên đóng cửa ngày 5-8. Chỉ số công nghiệp Dow Jones chốt phiên ở mức cao kỷ lục, 54.349,06 điểm, tương đương mức tăng 0,49%.

Ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq ghi nhận phiên giảm điểm đầu tiên trong 5 phiên, do cổ phiếu SpaceX và AMD sụt giảm sau khi công bố kết quả kinh doanh quý, chốt phiên ở mức 26.363,44 điểm, giảm 0,83% giá trị. S&P 500 cũng giảm nhẹ 0,17%, xuống 7.723,52 điểm.

Cùng thời điểm sáng 6-8, thị trường dầu mỏ nhích nhẹ với giá dầu Brent tăng 0,3% lên 79,83 USD/thùng và dầu WTI tăng 0,24% lên 75,46 USD/thùng.

PHƯƠNG NAM