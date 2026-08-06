Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ chiều nay

Bộ Công thương vừa công bố thông tin điều hành giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ chiều 6-8. Theo đó, giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 6-8. Ảnh: PHÚC HẬU

Giá bán lẻ tối đa đối với xăng E5RON92 là 21.728 đồng/lít, giảm 660 đồng/lít. Xăng E10RON95-III có giá tối đa 22.324 đồng/lít, giảm 535 đồng/lít. Giá dầu diesel 0.05S giảm 80 đồng/lít, giá tối đa là 27.544 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 87 đồng/kg, có giá tối đa 16.391 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên bộ Công thương - Tài chính tiếp tục trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học; không trích lập đối với dầu diesel và dầu mazut. Mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut đều là 0 đồng.

Theo Bộ Công thương, kỳ điều hành giá được thực hiện trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong tuần từ ngày 30-7 đến hết ngày 5-8 và các quy định hiện hành về tính giá cơ sở xăng dầu.

Bộ Công thương tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp.

PHÚC VĂN