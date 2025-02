Giá vàng trong nước giảm nhẹ, giá vàng thế giới lao dốc

Do không phản ánh hết đà giảm của giá vàng thế giới nên hiện giá vàng trong nước sáng 28-2 đã kéo dãn chênh lệch với giá vàng thế giới lên đến hơn 2 triệu đồng/lượng, so với sáng hôm qua chỉ quanh mức 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước sáng 28-2 tiếp tục giảm. Riêng giá vàng SJC, các doanh nghiệp kinh doanh vàng chỉ giảm giá bán ra nhưng vẫn giữ nguyên giá mua vào.

Vào khoảng 10 giờ, vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, Doji niêm yết ở mức 88,9 triệu đồng/lượng mua vào và 90,9 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên chiều mua và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng giảm. Công ty SJC cũng giữ nguyên giá mua vào và giảm 300.000 đồng//lượng chiều bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 88,9 triệu đồng/lượng mua vào và 90,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 89,95 triệu đồng/lượng mua vào và 91,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ giảm 300.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 90 triệu đồng/lượng mua vào và 90,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 27-2 tiếp tục lao dốc, xuống còn 2.876,6 USD/ounce, giảm 39,4 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 28-2 (giờ Việt Nam) tiếp tục giảm còn 2.869,4 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 89 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC và vàng nhẫn 9999 lên đến 1,9-2,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua chỉ ở mức 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm sâu, rời khỏi mốc 2.900 USD trước đà bán chốt lời mạnh sau khi liên tục lập đỉnh hơn chục lần kể từ đầu năm 2025. Ngoài ra, giá vàng bị giảm mạnh còn do sự hồi phục của đồng USD sau những cú sụt gần đây. Chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác chốt phiên ở mức 107,24 điểm, tăng gần 0,8% so với mức đóng cửa của phiên trước. Đồng USD tăng giá ngay cả khi có thêm số liệu xấu hơn dự báo về kinh tế Mỹ.

