Giá vàng trong nước ổn định dù giá vàng thế giới biến động mạnh

Vào khoảng 9 giờ, Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 88,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ báo giá ở mức 87,6 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ mức giá bán ra nhưng tăng giá thu vào 400.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 87,88 triệu đồng/lượng mua vào và 88,98 triệu đồng/lượng bán ra.

Hiện giá vàng nhẫn 9999 vẫn neo ở mức giá cao kỷ lục 88,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC cũng được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra, giá không đổi so với hôm qua.

Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng giữ ở mức 89 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 24-10 lên 2.735,3 USD/ounce, tăng 20,5 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 25-10 (giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.731 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 83,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 5,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay lại gần mức giá kỷ lục sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 227.000 đơn, giảm so với mức kỳ vọng trước đó là 242.000. Dữ liệu này khiến thị trường tin rằng, nền kinh tế Mỹ ổn định trong môi trường lạm phát cao. Điều này sẽ thúc đẩy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm thêm lãi suất vào kỳ họp tháng 11 tới. Ngoài ra, kim loại quý này còn được hỗ trợ vì nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao do lo ngại căng thẳng địa chính trị nên vẫn giao dịch quanh mốc cao nhất trong lịch sử.

