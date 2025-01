Giá vàng trong nước tăng vọt những ngày giáp tết

Vào khoảng 9 giờ 45 phút, Công ty PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu tăng giá vàng miếng SJC 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 86 triệu đồng/lượng mua vào và 88 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 85,8 triệu đồng/lượng mua vào và 88 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng mạnh. Công ty SJC tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 85,8 triệu đồng/lượng mua vào và 87,5 triệu đồng bán ra.

Công ty PNJ tăng 400.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 85,8 triệu đồng/lượng mua vào và 87,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 85,7 triệu đồng/lượng mua vào và 87,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 86 triệu đồng/lượng mua vào và 87,95 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 21-1 tăng vọt lên 2.744,5 USD/ounce, tăng 36,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 22-1 (giờ Việt Nam) tiếp tục tăng lên giao dịch ở mức 2.747,8 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 84,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,4 - 3,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,25 - 3,65 triệu đồng/lượng.

Sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà trắng, giá vàng thế giới vọt lên đỉnh 2 tháng khi đồng USD giảm mạnh vì mối lo về chính sách thuế quan của tân Tổng thống Mỹ. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác xuống 108,1 điểm, giảm 1,35% so với phiên cuối tuần trước. Ngoài ra, giá vàng còn được thúc đẩy do nhu cầu phòng ngừa rủi ro và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 0,4 còn 4,566%. Hiện thị trường vàng đang chờ đến cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới và số liệu lạm phát quan trọng là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE).

NHUNG NGUYỄN