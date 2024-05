Giải quyết ô nhiễm không khí giúp giảm tử vong do bệnh tim

Liên đoàn Tim mạch thế giới (WHF) cho biết, từ năm 2010-2019, số ca tử vong do bệnh tim mà nguyên nhân do ô nhiễm tại châu Âu đã giảm 19,2% và do đột quỵ giảm 25,3%. Điều này làm giảm 88.880 ca tử vong do bệnh tim và ít hơn 34.317 ca tử vong do đột quỵ.