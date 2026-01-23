Giải thưởng khoa học công nghệ VinFuture khởi động mùa giải thứ 6

Ngày 23-1, Giải thưởng VinFuture công bố khởi động mùa giải thứ 6, đánh dấu chặng đường tiếp theo trong hành trình tôn vinh các công trình khoa học - công nghệ xuất sắc mang lại lợi ích thiết thực cho hàng triệu người trên toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao giải thưởng Chính VinFuture 2025 cho các nhà khoa học

Theo Ban tổ chức, các phát minh và giải pháp tham gia cần chứng minh được tác động tích cực, khả năng ứng dụng rộng rãi và đóng góp bền vững cho xã hội. Đề cử được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân uy tín trong lĩnh vực khoa học - công nghệ trên thế giới, thông qua mạng lưới đối tác đề cử ngày càng mở rộng của VinFuture.

Quy trình xét chọn tiếp tục được triển khai nghiêm ngặt với nhiều vòng sàng lọc, dưới sự đánh giá của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Giải thưởng VinFuture. Hai hội đồng này quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có chủ nhân của các giải thưởng danh giá như Nobel, Turing, Millennium Technology…, nhằm bảo đảm tính khách quan, chuẩn mực và uy tín quốc tế cho giải thưởng.

Thời hạn tiếp nhận đề cử kéo dài đến 14 giờ ngày 17-4-2026 (GMT+7). Công tác chấm giải dự kiến hoàn tất vào tháng 9-2026. Lễ trao Giải thưởng VinFuture mùa thứ 6 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12-2026. Các đề cử gửi sau thời hạn 17-4-2026 sẽ được chuyển sang xem xét cho mùa giải năm 2027.

Nhằm tăng cường kết nối và hỗ trợ cộng đồng đối tác đề cử trên toàn cầu, Quỹ VinFuture sẽ tổ chức hai hội thảo trực tuyến trong quý 1-2026. Các hội thảo có sự tham gia chia sẻ của đại diện Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo và các chủ nhân Giải thưởng VinFuture. Hội thảo đầu tiên dự kiến diễn ra vào ngày 26-1.

Sau 5 mùa giải, VinFuture đã tạo dựng dấu ấn rõ nét trong cộng đồng khoa học quốc tế với tổng cộng 6.132 đề cử đến từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, vinh danh 48 nhà khoa học xuất sắc. Nhiều công trình được VinFuture tôn vinh tiếp tục được xướng tên tại các giải thưởng khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có Giải Nobel.

Các nghiên cứu, phát minh được vinh danh gắn liền với những bước tiến quan trọng của nhân loại, từ công nghệ mạng toàn cầu, pin mặt trời PERC, pin Lithium-ion, trí tuệ nhân tạo đến các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp bền vững, y tế, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường. Mạng lưới đối tác đề cử của VinFuture hiện đã đạt gần 15.000 nhà khoa học trên toàn thế giới.

VĨNH XUÂN