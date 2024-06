Giám đốc Công an TPHCM thông tin về cách chống tội phạm lừa đảo qua mạng

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM nhận xét, tỷ lệ phá các vụ án lừa đảo qua mạng còn thấp, một trong những nguyên nhân là người dân bị dụ dỗ, mê hoặc nên không biết bị lừa, không báo với cơ quan công an.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 14-6, Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (mở rộng) tiếp tục ngày làm việc thứ 2. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thông tin về tình hình quốc phòng an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo Trung tướng Lê Hồng Nam, trong 6 tháng đầu năm, tình hình quốc phòng an ninh, an ninh chính trị trên địa bàn TPHCM tiếp tục được đảm bảo. Công an TPHCM đã xây dựng hệ thống an ninh chủ động, không để bị động, bất ngờ, không để các đối tượng thù địch lợi dụng các vụ việc mà người dân chưa đồng thuận với chính quyền để kích động, lôi kéo tụ tập đông người tạo thành điểm nóng.

Giám đốc Công an TPHCM thông tin tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giám đốc Công an TPHCM cũng thông tin, Công an TPHCM đã tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với tội phạm về ma tuý và tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, tập trung đấu tranh triệt phá các tụ điểm về ma tuý.

Ngoài ra, còn có lừa đảo đầu tư tài chính, mua bán đa cấp kèm tiền thưởng hoặc giả danh cán bộ công an, tòa án để lừa đảo. Tuy nhiên, tỷ lệ khám phá các vụ án này còn tương đối thấp, mới đạt 20%.

Nguyên nhân là người dân bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ, mê hoặc nên không biết bị lừa. Đến khi bị lừa mất tiền, người dân mới đi báo công an. Khi đó, nguồn tiền đã bị các đối tượng chuyển qua nhiều ngân hàng và rút tiền mặt. Điều này gây khó khăn trong việc đấu tranh thu hồi tài sản cho người dân. Mặt khác, các đối tượng không phải ở TPHCM mà có thể ở nước ngoài, các tỉnh thành khác.

Dù vậy, thời gian qua, Công an TPHCM đã triệt phá nhiều vụ án. Trong đó có nhiều vụ liên quan đến người nước ngoài. Mới nhất, Công an TPHCM đã triệt phá vụ án 19 người Trung Quốc đến TPHCM thuê chung cư để hoạt động lừa đảo qua mạng. Giám đốc Công an TPHCM đã ký lệnh trục xuất các đối tượng này về Trung Quốc.

Theo Giám đốc Công an TPHCM, để hạn chế tình trạng lừa đảo qua mạng, trước hết phải tuyên truyền cho người dân có kiến thức về các hành vi lừa đảo trên mạng, để người dân nhận diện kịp thời các hành vi và có kỹ năng tự bảo vệ trước tội phạm.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo hướng đó, Công an TPHCM đang xây dựng App An ninh trật tự và triển khai rộng rãi đến người dân. Qua ứng dụng này, người dân sẽ có thêm thông tin, kiến thức nhận diện được các hành vi, thủ đoạn của tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin và để người dân cảnh giác.

Ứng dụng này còn tích hợp App 114, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người dân.

Về tai nạn giao thông, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, 6 tháng đầu năm giảm sâu về số vụ và số người chết, không xảy ra các vụ việc tụ tập đua xe gây mất an ninh trật tự. Trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn TPHCM xảy ra 234 vụ cháy làm 10 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. So với cùng kỳ giảm 11 vụ nhưng tăng số người chết. Mặc dù số vụ cháy được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023 nhưng Giám đốc Công an TPHCM đánh giá tình hình vẫn còn phức tạp, tập trung ở nhà riêng lẻ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH