Giao lưu trực tuyến về tuyển sinh ĐH-CĐ: Nhiều thông tin hữu ích về chọn ngành, học bổng

Hàng trăm câu hỏi, thắc mắc và băn khoăn của thí sinh, phụ huynh về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2024 đã được các chuyên gia tham dự buổi giao lưu trực tuyến do Báo SGGP tổ chức ngày 11-4 gợi mở và giải đáp thỏa đáng. Nổi bật vẫn là những quan tâm về thông tin tuyển sinh, lựa chọn ngành nghề, chính sách học phí.

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học Trường ĐH Nguyễn Tất Thành học thực hành tại phòng thí nghiệm. Ảnh: THANH HÙNG

Nhiều thông tin mới

Quan tâm đến thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM, Trần Thanh Hậu (Lâm Đồng) đặt câu hỏi: “Năm 2024, thí sinh trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm vào các trường, khoa thành viên của ĐHQG TPHCM cần phải lưu ý những gì?”. TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Đào tạo (ĐHQG TPHCM) cho biết, ĐHQG TPHCM triển khai các phương thức xét tuyển sớm với các mốc thời gian đăng ký khác nhau: phương thức xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) từ ngày 15-4 đến ngày 15-5; phương thức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐHQG TPHCM, đăng ký từ ngày 15-5 đến ngày 15-6. Các phương thức xét tuyển sớm sẽ công bố kết quả xét tuyển (có điều kiện) trước ngày thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, khi thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển (có điều kiện), cần lưu ý đăng ký các nguyện vọng này lên hệ thống đăng ký xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT, với thứ tự nguyện vọng phù hợp để tận dụng tối đa những kết quả trúng tuyển đối với phương thức xét tuyển sớm.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn tặng hoa các khách mời tham dự chương trình giao lưu trực tuyến. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cô Nguyễn Ngọc Tâm (giáo viên Trường THPT Chu Văn An, Đăk Lăk) đặt câu hỏi: Trường ĐH Công nghiệp TPHCM bao giờ xét tuyển học bạ, chính sách xét tuyển học bạ năm 2024 khác gì so với năm trước? TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo (Trường ĐH Công nghiệp TPHCM) thông tin: Năm 2024, việc xét tuyển bằng học bạ có sự khác biệt so với trước đây, đó là có chính sách cộng điểm thưởng với các trường THPT có chất lượng tốt. Cùng với đó, nhà trường tăng chỉ tiêu cho phương thức xét học bạ và xét bằng điểm thi ĐGNL.

Em Đinh Thanh Nhàn, 18 tuổi, quận Tân Phú, TPHCM băn khoăn: “Xin thầy tư vấn giúp em, trong các ngành khối kỹ thuật, có ngành nào phù hợp với sở thích chịu khó, thích tò mò, khám phá máy móc của em không?”. Giải tỏa tâm tư này của Thanh Nhàn, ThS Trương Quang Trị, Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên (Trường ĐH Nguyễn Tất Thành), chia sẻ: “Hiện nay, xu thế các trường phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Riêng tại trường, hiện khối ngành công nghệ kỹ thuật đang đào tạo 5 chương trình, gồm: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Công nghệ kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ kỹ thuật hóa học và Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Nếu như bản thân em có những tính cách như đam mê kỹ thuật, học tốt các môn tự nhiên, thích tìm hiểu, mày mò, sáng tạo, có tinh thần làm việc nhóm... thì có thể theo đuổi nhóm ngành kỹ thuật”.

Đa dạng chính sách học phí, học bổng

Quan tâm đến vấn đề học phí, bạn đọc Trần Mai Hương (Long An) nêu câu hỏi: “Xin thầy cho em biết mức học phí của các ngành thuộc lĩnh vực xã hội, kinh tế và quản lý... trong năm 2024?”. Thông tin về nội dung này, ThS Trần Hải Nam, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh (Trường ĐH Công nghệ TPHCM), cho biết, học phí hiện nay ở các trường rất khác nhau, và cùng một trường thì các loại chương trình cũng có mức học phí khác nhau. Tại trường, học phí nhóm ngành này dao động khoảng 18-20 triệu đồng/học kỳ và khoảng 55-58 triệu đồng/năm, 1 năm có 3 học kỳ. Riêng ngành Dược, ngành Xét nghiệm y học khoảng 20-22 triệu đồng/học kỳ. Năm 2024, 5 ngành có học bổng 30% của doanh nghiệp dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024, gồm các ngành: Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý xây dựng và Kỹ thuật xây dựng, sẽ có mức học phí khoảng 14-15 triệu đồng/học kỳ.

Thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 do ĐHQG TPHCM tổ chức ngày 7-4. Ảnh: THANH HÙNG

Giải đáp về học phí và học bổng của bạn Thái Thị Nguyệt Minh (Đồng Tháp), TS Thái Doãn Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TPHCM, thông tin: Hiện nay, mức học phí của các ngành là khác nhau, phụ thuộc vào số tín chỉ học tập của chương trình đào tạo. Trung bình đối với khối ngành kinh doanh, quản lý, ngôn ngữ, 1 năm học dao động từ 25-27 triệu đồng; còn khối ngành công nghệ, kỹ thuật dao động từ 30-33 triệu đồng/năm. Mức học phí tại trường được giữ ổn định trong suốt khóa học. Đặc biệt, năm 2024, trường có chính sách giảm 50% học phí học kỳ 1 một số ngành (có thể vào website: ts.huit.edu.vn) để tham khảo. Ngoài ra, nhà trường cũng dành chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên diện khó khăn ngoài quy định của Nhà nước.

Theo dõi kỹ đề án tuyển sinh Tại buổi giao lưu, PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), cung cấp nhiều thông tin và có những định hướng quan trọng cho thí sinh. Cụ thể, năm 2024, quy chế tuyển sinh vẫn giữ ổn định, không thay đổi so với năm trước. Tuy nhiên, có thể có những quy định cụ thể của các cơ sở đào tạo được cập nhật, thay đổi trong đề án tuyển sinh hàng năm của các trường. Do vậy, thí sinh cần theo dõi kỹ các đề án tuyển sinh, các thông tin cụ thể từ các trường. Với thí sinh đăng ký xét tuyển sớm vào các trường, cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của các trường đã công bố. Mặt khác, thí sinh cần tập trung cao độ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT vì đây là điều kiện cần để vào bậc đại học. PHAN THẢO

THANH HÙNG