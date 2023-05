- Mảng bảo hiểm nhân thọ vừa rồi xính vính do sự nghi ngờ của khách hàng. Vậy tức là doanh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ phải giảm bớt nhân sự khi thị phần giảm đi?

- Thực tế đi ngược với nhận định đó. Theo các doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng, bảo hiểm nhân thọ vẫn là ngành hút nhân lực sắp tới. Rồi cả ngành ngân hàng, nhu cầu tìm người vẫn tăng. Nhìn rộng ra, xu hướng tuyển thêm người ở đa số doanh nghiệp đang lấn át chuyện sa thải, giảm quy mô hoặc đóng cửa tắt đèn.

- Ủa, tưởng làm ăn chưa có cửa sáng? Thông tin việc làm kiểu vậy có mâu thuẫn với tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó?

- Chắc chắn là cái khó vẫn rập rình thêm khúc nữa. Tuy vậy, thị trường tiêu thụ bắt đầu lấp ló những lối ra khả quan. Điều đó dẫn tới chuyện nhiều doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động. Ngay cả ngành dệt may, năm ngoái đầy lo lắng thì gần đây cũng có đơn hàng mới. Nhưng do cạnh tranh, giá trị đơn hàng của dệt may chưa thơm lắm.

- Có việc làm, cả nghiệp chủ lẫn công nhân đều có đồng ra đồng vô đắp đổi. Mất việc là ai cũng treo niêu.

- Điểm mới mẻ trong tầm nhìn của chính sách vĩ mô là coi thị trường lao động như một yếu tố của mô hình tăng trưởng, chứ không chỉ là an sinh. Như vậy, sắp tới người lao động muốn có việc phải đáp ứng yêu cầu cao hơn, tức là phải giỏi nghề hơn.