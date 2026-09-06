Giữ bình yên cho phố biển

Những ngày cao điểm ở Vũng Tàu, màu áo xanh của tuổi trẻ hiện diện từ các tuyến đường đến bãi biển, nơi đông du khách. Người hỗ trợ điều tiết giao thông, người nhặt rác, làm sạch bờ biển. Những việc làm nhỏ góp phần giữ phố biển an toàn, sạch đẹp và văn minh hơn.

Các trật tự viên ở Vũng Tàu hỗ trợ người dân, du khách qua đường. Ảnh: THU HOÀI

Hỗ trợ từ những việc nhỏ

Một cô bé níu tay mẹ đứng bên lề đường Thùy Vân, phía trước là dòng xe nối nhau chạy qua, người mẹ nhìn sang bên kia đường rồi lại chần chừ. Giữa lúc hai mẹ con chưa biết sang đường thế nào, anh Vũ Trần Long (19 tuổi, một trật tự viên du lịch) trong màu áo xanh bước đến, mắt liên tục quan sát dòng xe. Một tay anh Long ra hiệu, tay kia anh hướng dẫn hai mẹ con bước sang đường. Khi họ sang đến vỉa hè bên kia, anh Long quay lại vị trí cũ, tiếp tục nhìn dòng người đang đổ về phía biển.

Đó là công việc của những trật tự viên du lịch ở phố biển Vũng Tàu. Họ đứng tại các điểm đông người, vừa hướng dẫn du khách qua đường, vừa chỉ đường, giới thiệu địa điểm ăn uống, vui chơi. Khi có tình huống phát sinh, họ hỗ trợ trong phạm vi nhiệm vụ và phối hợp với lực lượng chức năng.

Đi du lịch cùng gia đình đến phường Vũng Tàu, chị Lương Thị Hợp (phường Thới An, TPHCM) được những người trẻ trong màu áo xanh hỗ trợ qua đường. Chị Hợp bày tỏ, việc có lực lượng hỗ trợ đứng tại các điểm giao thông khiến gia đình chị cảm thấy yên tâm hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Màu, Phó Đội trưởng Đội Thanh niên xung phong Bình Dương (Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM), có hơn 50 trật tự viên du lịch được bố trí tại khu vực biển Vũng Tàu. Phần lớn các đội viên là người địa phương nên khá quen địa bàn, từ các điểm chốt trực, tuyến đường đông xe đến khu dân cư, khu vui chơi.

Tuy nhiên, những ngày cao điểm cũng là lúc công việc của họ trở nên vất vả hơn. Lượng khách tăng nhanh, đường phố thường xuyên quá tải, trong khi một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt quy định giao thông. Ngoài hướng dẫn, hỗ trợ khách qua đường, các đội viên còn gặp những tình huống như trẻ em lạc cha mẹ, người lớn tuổi tách đoàn không nhớ đường về khách sạn, hàng rong lấn chiếm lòng lề đường hay du khách xả rác.

Tại khu vực Tháp Tam Thắng, chị Nguyễn Thị Tú, một trật tự viên du lịch thuộc lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM, cho hay chị thường xuyên hỗ trợ những du khách cần hướng dẫn. Có người hỏi đường, có người hỏi địa điểm ăn uống, vui chơi. Sau khi được hướng dẫn, nhiều người quay lại cảm ơn và dành lời khen cho các trật tự viên. “Dù nhiệm vụ có hơi vất vả nhưng chỉ cần giúp đỡ được người dân, du khách, chúng tôi luôn sẵn sàng”, chị Tú chia sẻ.

Chung tay giữ màu xanh cho biển

Không chỉ có mặt trên những tuyến đường, những người trẻ ở Vũng Tàu còn góp sức giữ sạch bãi biển. Cuối tuần, các thành viên CLB Biển Xanh (phường Vũng Tàu) lại mang theo bao đựng rác, găng tay, dụng cụ gắp rác ra bãi biển. Người nhặt chai nhựa, túi nilông; người gom rác thành từng bao để đưa đi xử lý.

Anh Tạ Văn Trường, Chủ nhiệm CLB Biển Xanh, cho biết, nhiều bạn trẻ tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để tham gia làm sạch biển. Mỗi người một công việc, một nghề nghiệp, nhưng khi ra biển thì chung một mục tiêu: thấy rác thì nhặt. Mỗi buổi, nhóm thu gom khoảng 3-5 tấn rác, có ngày lên đến 10-20 tấn. Với những khu vực rác mắc trên vách đá, triền núi sát biển, các thành viên phải dùng dây và phương tiện bảo đảm an toàn để tiếp cận, đưa rác ra ngoài.

Chị Đoàn Thị Thùy Trang (24 tuổi, phường Rạch Dừa, TPHCM) tham gia CLB Biển Xanh từ năm 2022. Từ khi còn là sinh viên, chị Trang đã tham gia các nhóm thiện nguyện bảo vệ môi trường. Với chị Trang, giữ gìn môi trường cũng là cách góp phần xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn.

“Vũng Tàu là điểm đến du lịch nổi tiếng nên việc bảo vệ môi trường biển rất cần thiết. Em cũng muốn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến nhiều bạn trẻ hơn, để mỗi người cùng chung tay giữ gìn biển xanh và thành phố mình đang sống”, chị Trang tâm sự.

Trong một lần CLB tổ chức dọn rác trên bãi biển, một số du khách nước ngoài đi ngang dừng lại hỏi chuyện. Sau khi biết nhóm đang thu gom rác, họ cùng tham gia nhặt những chai nhựa nằm trên cát.

Không chỉ những buổi nhặt rác cuối tuần, các hoạt động vì môi trường do CLB Biển Xanh và các đơn vị phối hợp tổ chức còn thu hút từ vài trăm đến hơn một ngàn người tham gia mỗi đợt. Từ đất liền đến Côn Đảo, người dân, đoàn viên và các nhóm tình nguyện cùng góp sức làm sạch đường phố, bãi biển. Ngoài thu gom rác, CLB cũng kết nối với những người yêu thích leo núi để trồng cây, tạo thêm các mảng xanh ở những khu vực phù hợp. Mỗi hoạt động góp một phần nhỏ làm cho thành phố đẹp hơn, sạch hơn, an toàn hơn và đáng sống hơn.

TRÚC GIANG - THU HOÀI